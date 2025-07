“Nos entendimos mal desde el principio”: Insulza habló sobre la falta de diálogo PS-FA “que dura hasta el día de hoy”

El senador socialista ahondó en Tolerancia Cero respecto a los puntos que le habría restado a Carolina Tohá el haber pasado por la administración del Presidente Boric, sin rescatar beneficios de aquello, mencionando que ha existido una dificultad para tratar con el partido del propio mandatario.

Luego de la primaria presidencial que concretó la centro izquierda chilena son diversos los análisis por realizar. Sin dudas uno de los más difíciles es el del resultado de Carolina Tohá frente a Jeannette Jara, quien duplicó su resultado.

En Tolerancia Cero, el senador José Miguel Insulza (PS) expresó que su primera impresión es que su estrategia de campaña “no fue buena”, cuestionando más bien a quienes la encabezaron y no solo a la exministra del Interior.

Pero también se refirió a cuánto costo político les ha significado a los partidos de Socialismo Democrático que están en el Gobierno el ser parte del mismo, el que a su juicio sin dudas existe.

“Lo primero que hicimos fue apoyar a Gabriel Boric. Dijimos que todos lo apoyamos incondicionalmente, (aunque) no vamos a estar en el Gobierno. Y efectivamente algunos pocos hubo al comienzo, pero de pronto esto fue in crescendo y eso no se reflejó nunca en una capacidad para conducir la acción del Gobierno, sino más bien de aportar lo nuestro, cada uno desde su sector”, afirmó el parlamentario.

Esto, señaló el senador, “sin tener mucho diálogo con las fuerzas internas” del Gobierno.

“La falta de diálogo evidente entre el Partido Socialista y el Frente Amplio, que dura hasta el día de hoy, hemos conversado muy poco con ellos, nos entendimos mal desde el principio y eso motivó mucha molestia en algunos dirigentes, sobre todo en regiones”, aseguró. “Eso es una cosa muy negativa que ocurre hasta el día de hoy”.