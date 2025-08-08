“Nos deja contentos y orgullosos”: Más de 5 mil pacientes han recibido atención gratuita en operativos médicos de Clínica Alemana

En conversación con CNN Chile AM, el director médico de Clínica Alemana, Dr. Bernd Oberpaur, destacó el impacto de los operativos médicos gratuitos realizados en distintas regiones del país desde 2019.

Desde 2019, la Clínica Alemana de Santiago y Desafío Levantemos Chile han desarrollado más de 60 operativos médicos gratuitos en distintas regiones del país, beneficiando a más de 5.000 pacientes del sistema público de salud.

Las jornadas incluyen consultas con especialistas, exámenes, procedimientos y cirugías, en coordinación con los servicios locales. Todo se realiza de manera gratuita y con la participación voluntaria del personal médico, quienes disponen de su tiempo libre para colaborar.

“Partimos con estos operativos en regiones… Aysén, Magallanes, el Maule, Arauco, Los Ríos y Los Lagos, también en Santiago. Hemos hecho cirugía traumatológica, ginecológica, de mamas y operativos auditivos”, detalló el médico director de la clínica, Dr. Bernd Oberpaur en conversación con CNN Chile AM.

El proyecto, según el especialista, ha sido positivo tanto para los pacientes como para los propios equipos clínicos. “Ha sido tremendamente inspirador y satisfactorio (…) Va muy al propósito de lo que es Clínica Alemana”, señaló.

La clínica espera mantener y expandir estos operativos en el futuro, e hizo un llamado a otras instituciones privadas a sumarse: “Si cada uno aporta lo que puede, creo que es bueno para todos”.

Los interesados en solicitar operativos pueden hacerlo a través de Desafío Levantemos Chile, organización que coordina con los centros de salud locales según las necesidades detectadas.