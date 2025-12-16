“No habla nunca de derechos humanos”: Tohá dice tener “muchas aprehensiones” frente al Gobierno de Kast

Consultada en CNN Prime sobre si tiene aprehensiones respecto de la nueva administración que asumirá el 11 de marzo de 2026, la excandidata presidencial Carolina Tohá respondió que tiene bastantes, dado que, a su juicio, José Antonio Kast “habla rara vez de la calidad de la democracia, no habla nunca de derechos humanos ni de la igualdad entre hombres y mujeres; no es un tema”.

La exministra del Interior, Carolina Tohá, analizó en CNN Prime la nueva administración que asumirá sus funciones el próximo 11 de marzo de 2026.

Consultada por la periodista Mónica Rincón sobre si tiene aprehensiones respecto del Gobierno de José Antonio Kast, afirmó que son bastantes y expresó sus reparos al denominado “Gobierno de Emergencia” que el presidente electo pretende implementar.

“Yo tengo muchas aprehensiones con el próximo gobierno. Primero, porque creo que un Gobierno de Emergencia, preocupado de tres cosas, entonces ¿qué va a hacer con las otras cosas? Aquí hay una urgencia gigantesca en temas de vivienda, hay urgencias enormes en salud, y eso no lo vamos a tomar”, detalló.

Desde su perspectiva, si bien se requieren mejoras, el país no se encuentra en un “estado de emergencia”.

“Nos preocupamos de dos cosas y las demás no entran en la agenda. No considero que eso tenga justificación. Mi principal preocupación, en todo va por otro lado. Creo que Chile, con todos estos años de democracia, con gobiernos de muy distintos signos, ha ido consolidando ciertos conceptos compartidos que se han ido afiatando en la sociedad, que han ganado terreno y que no entran para nada en los temas que le preocupan ni en el lenguaje del próximo presidente”, subrayó.

En esa línea, complementó que Kast “habla rara vez de la calidad de la democracia, no habla nunca de derechos humanos, de la igualdad entre hombres y mujeres; no es un tema. El valor de la diversidad tampoco, ni el problema de la desigualdad ni los abusos de poder”.

“Que esas materias se hayan transformado en conceptos compartidos en Chile ha costado mucho, y a mí me preocupa que en un próximo gobierno, aunque no se hagan reformas en esos temas, se intente producir un cambio en nuestro ethos como sociedad, un cambio cultural, que se desvalorice”, agregó.

Finalmente, respecto de la eventual composición del gabinete de Kast —donde el Ministerio de la Mujer podría salir del Comité Político para dar paso al Ministerio de Seguridad Pública—, comentó que “es totalmente legítimo, eso no es tema”, ya que el Ejecutivo puede configurar ese espacio de distintas maneras.

“A mí lo que me preocupa es tener un Ministerio de la Mujer que se haga cargo de que las mujeres vivimos vulnerabilidades adicionales y hemos enfrentado históricamente una situación de desmedro que debe ser tratada en su propio mérito. No es violencia más, no son discriminaciones más, son discriminaciones de género contra la mujer”, cerró.