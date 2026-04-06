“No contradecir a su jefa” y “se le da toda la responsabilidad política”: Raúl Leiva cuestiona dichos de Cerna ante comisión

En conversarción con CNN Chile, el parlamnetario acusó falta de respuestas concretas, calificó la desvinculación como “sumamente injusta” en medio de la crisis de seguridad y sostuvo que toda la responsabilidad política recayó en el director.

Durante la tarde de este lunes, el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, compareció ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados para abordar la reciente salida de la exsubdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña.

En su intervención, Cerna explicó que su actuación se basa en los artículos 9 y 10 de la Ley Orgánica de la PDI, que le otorgan la facultad de dirigir y administrar la institución, así como de organizar y distribuir los medios humanos y materiales.

“Quien toma las decisiones de la PDI es este director general, y así lo he hecho durante más de dos años que estoy a cargo de la institución”, afirmó.

Las declaraciones del director generaron distintas reacciones entre los parlamentarios presentes.

En conversación con Hoy Es Noticia, el diputado del Partido Socialista (PS) Raúl Leiva señaló que la comisión esperaba respuestas más concretas.

“Lamentablemente no las obtuvimos, pero esperamos seguir cumpliendo nuestra labor fiscalizadora”, indicó sobre la comparecencia de Cerna.

Leiva también cuestionó la salida de Peña, calificándola como “sumamente injusta” en un contexto de crisis de seguridad.

“Llamar a retiro a una de las personas que más conoce de crimen organizado e inteligencia en nuestro país y que salga de la manera en la que salió, nos parece sumamente raro”, declaró.

El diputado agregó que la responsabilidad política recae casi completamente sobre Cerna, quien se vio en “un pie forzado” al comparecer solo ante la comisión, sin la presencia de ningún ministro o secretario de la cartera.

“Él no puede decir otra cosa, no puede contradecir a su jefa directa, que es la ministra de Seguridad; se le coloca en un pie forzado y comparece ante la comisión solo, sin ningún ministro, secretario de la cartera o jefe de división. Se indilga toda la responsabilidad política al director de la PDI”, sostuvo Leiva.