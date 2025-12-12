Elecciones 2025: Freire y Poblete analizan qué se puede esperar del balotaje entre Jara y Kast
Por CNN Chile
12.12.2025 / 21:57
{"multiple":false,"video":{"key":"dTrNW1pDEBb4","duration":"00:24:20","type":"video","download":""}}
Cómo se desarrollará la elección, cuáles son los resultados que se barajan y cuáles son los escenarios a los que hay que prestar atención lo conversamos en CNN Prime con Nicolás Freire y Luz Poblete.
Este domingo 14 se vive la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde tanto Jeannette Jara como José Antonio Kast buscan la posibilidad de llegar a La Moneda.
Sobre esto hablaron en CNN Prime Nicolás Freire, académico de la Escuela de Gobierno de la PUCV, y Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la U. San Sebastián.
El rol de los partidos políticos distintos al Republicano o a la coalición del oficialismo será una de las incognitas que queda por resolver para los próximos años, por ejemplo.
En este caso, cuando las encuestas de opinión dan un triunfo a Kast, analizaron los expertos, sí o sí será interesante ver cómo se desenvuelve el Partido Republicano en el poder, dado que desde su concepción -luego que su fundador dejara la UDI y formara Acción Republicana- no han estado en el Ejecutivo.
Revisa el análisis completo en el video.