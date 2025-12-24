Navidad: Los riesgos de los juguetes falsificados vendidos en el comercio informal

En Entrevistas CNN, Sergio Morales, gerente del Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad de la CNC, conversó sobre los potenciales peligros de estos productos.

Con la llegada de las fiestas de fin de año, aumenta la oferta de productos para regalos y decoración, y con ello la tentación de optar por el comercio informal debido a sus precios bajos.

Sin embargo, los especialistas advierten que esta práctica conlleva riesgos importantes. En Chile, los juguetes, la ropa y los accesorios falsificados son los productos más incautados en esta fecha.

En Entrevistas CNN, Sergio Morales, gerente del Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad de la CNC, sostuvo que “hay muchos productos que hoy se comercializan en el comercio ilícito, pero no es solo algo que se da en la venta ambulante no autorizada, sino que también lo vemos en algunos establecimientos autorizados y con apariencia de legalidad, además de por redes sociales o por plataformas de venta electrónica, que son productos altamente sensibles tanto para la salud como para la seguridad”.

“Esto no es solamente un tema de la falsificación propiamente tal de una marca, cuestión que efectivamente sí existe y existen actualmente muchas denuncias al respecto de marcas que son altamente falsificadas hoy día, provenientes sobre todo de China, relacionadas, por ejemplo, con la marca Nintendo o la marca Disney, que son de las más falsificadas, sino que también con productos que no son falsificados, pero no cumplen la normativa y son altamente peligrosos“, agregó el especialista.

