Movimiento “No Más Víctimas” exige reforma profunda al sistema penal ante avance del crimen organizado

En conversación con CNN Chile Radio, José Miguel González, vocero de "No Más Víctimas", destacó la profunda desprotección y desconfianza hacia las instituciones debido al aumento del crimen y la falta de avances efectivos en la aplicación de consecuencias reales contra los responsables.

El vocero del movimiento ciudadano No Más Víctimas, José Miguel González, llamó a una reforma estructural al sistema procesal penal chileno, advirtiendo que, a más de 20 años de su implementación, el modelo actual ha derivado en lo que calificó como “una cultura de la impunidad”.

En conversación con CNN Chile Radio, González explicó que el foco del movimiento ha estado en trabajar con víctimas vulnerables en la zona norponiente de la Región Metropolitana, quienes —asegura— han sido “abandonadas por el sistema”.

“En Chile, si uno es víctima, llega a preguntarse si no le habría convenido ser victimario”, expresó.

El abogado criticó que las víctimas no cuenten con representación legal garantizada, a diferencia de los imputados que acceden a defensa pública.

“El fiscal representa el interés público, pero no el interés particular de la víctima, y no existe un vínculo directo ni personalizado con ella por la sobrecarga de causas que enfrentan los fiscales”, añadió.

Según González, esto genera una profunda desprotección y desconfianza en las instituciones.

“Solo el 14% de los chilenos confía en los tribunales y un 15% en la fiscalía, según la última encuesta CEP. Esta desconfianza es el caldo de cultivo perfecto para el avance del crimen organizado”.

El vocero sostuvo que el Estado debe recuperar el control territorial y garantizar seguridad jurídica para las víctimas: “Donde retrocede el Estado de Derecho, avanza el crimen organizado”, concluyó.