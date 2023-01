El fiscal nacional Ángel Valencia realizó su primera actividad oficial en la Fiscalía Regional de La Araucanía, en el marco de su cuenta pública. En la zona, la recién electa autoridad señaló que el ente persecutor “no se inhibirá de usar la ley antiterrorista”. En entrevista con Noticias Express, de CNN Chile, el delegado presidencial José Montalva, se refirió al trabajo que se ha llevado a cabo en la zona.

“Estamos haciendo un trabajo muy esmerado en el tema de seguridad. Si no hay seguridad, es difícil poder generar instancias de diálogo, oportunidades, inversión pública y privada. Pero en esta región hay un problema que no se va a arreglar solamente con seguridad. Aquí hay una deuda insoluta con el pueblo mapuche, con los pueblos indígenas; y en ese sentido, tenemos que trabajar con soluciones de fondo. Eso no excluye el hecho de que hagamos un trabajo muy esmerado en el tema de seguridad y que ya se van viendo algunos resultados. En principio, tenemos que tener un diagnóstico de lo que pasa en la región, y lo que opera en distintos sectores es el crimen organizado“, afirmó.