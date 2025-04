Mónica Rincón y la infancia en Chile: “Gabriela Mistral miraría con vergüenza cómo viven hoy miles de niños”

La conductora de Tolerancia Cero hizo una reflexión sobre la infancia en Chile, a partir del caso de una niña boliviana de ocho años que fue vendida por su abuela y traída al país para ser esclavizada por una familia en la comuna de Rengo.

8 años. Boliviana. Vendida por 350 mil pesos en su país a unas personas que se establecieron en Rengo. Tenía que limpiar y cocinar; si no lo hacía, la castigaban y dormía a la intemperie. Fue una vecina la que alertó sobre un caso en el que el Estado no reparó. Esclavitud infantil en pleno siglo XXI.

Desde 2021, las denuncias por tortura y maltrato infantil en Chile aumentaron cerca de un 40,5 %.

¿Qué pasa en este país aspirante a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que estos horrores son posibles? No marchan, no votan, no los ven.

¿Dónde están las propuestas sobre infancia? Para la población general: algo de educación. Para quienes delinquen: bajar la edad de imputabilidad. Algunos incluso proponen que a los hijos de migrantes irregulares no se les dé educación… como si esos pequeños hubieran elegido venir. ¿Una catarata de propuestas? No: silencio.

¿Qué ha pasado con la reforma al sistema de protección de la infancia? Sabemos que la mitad de los delincuentes de hoy pasaron por el Sename ayer… ¿y?

Se separó a los infractores de la ley de los que no lo son, y se hicieron cambios menores. Pero usted, que está leyendo esto, dígame: ¿dormiría tranquilo si uno de sus hijos tuviera que pasar una noche en una de estas instituciones? Yo no.

Tanto homenaje a Mistral. La Nobel miraría con vergüenza cómo viven miles de niños en Chile hoy. “Piececitos de niños… azulosos de frío. Como os ven y no os cubren, Dios mío”.