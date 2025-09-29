Mónica Rincón sobre el triunfo de Los Cóndores: “Muchos quieren resultados de corto plazo, ellos nos hablan de lo contrario”

La conductora de Tolerancia Cero, Mónica Rincón, se refirió al triunfo de la selección chilena de rugby, Los Cóndores, que participará en el Mundial de esta disciplina en 2027. “Han dado una lección de esfuerzo y temple. En una sociedad individualista, donde muchos quieren resultados de corto plazo, ellos nos hablan de lo contrario”, destacó.

Vuelan alto: Los Cóndores, nuestra selección de rugby, han dado una lección de esfuerzo y temple. En una sociedad individualista, en que muchos quieren resultados de corto plazo… ellos nos hablan de lo contrario.

No nos hagamos los lesos, hay hartos perjuicios porque el rugby ha sido tradicionalmente un deporte de elite. Pero si somos capaces de ir al fondo, veremos a jóvenes que pasaron de amateur a la primera línea.

Acaban de clasificar para su segundo Mundial el del 2027 ganándole y por harto a Samoa. Venían de empatar con su rival, número 15 del mundo, y así aparte de clasificar avanzaron del puesto 20 al 17 de la tabla.

Quien dirige, sí importa. ¿Cómo olvidar a Bielsa no? Aquí el uruguayo Pablo Lemoine, fue decisivo y lleva 7 años en esto.

Ahora falta financiamiento para que los chicos puedan prepararse en el extranjero. Ellos lo han dado todo en la cancha, es de esperar que el sector público y privado lo sepan apreciar.

Sería triste que una vez más, ahora con esta Roja, como en otros casos por falta de recursos no se saque el máximo de un potencial forjado con mucho esfuerzo.

Una vez más el deporte nos ha recordado los valores que deberían inspirar a todo un país. Porque se juega todo en cancha pareja. En cuanto esfuerzo, entrenamiento y capacidad de hacer equipo tienes. Donde las individualidades importan, pero el equipo más. Donde en definitiva el que es mejor es el que gana y donde es el proceso y no sólo el triunfo el que te hace campeón.

Como alguien dijo celebramos su victoria. Pero sobre todo celebramos su ejemplo.