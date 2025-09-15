Rincón celebró reincorporación de mujer con Síndrome de Down al padrón: “Este Síndrome no la hace menos ciudadana que usted o yo”

La periodista y conductora de Tolerancia Cero se refirió al fallo del Tricel sobre una mujer que en primera instancia había sido dejada fuera del padrón electoral por tener Síndrome de Down, por considerarse que no podía perder sus derechos políticos.

El Tribunal Electoral metropolitano tomó una decisión que pasó inadvertida y que es trascendental para nuestra demoracia.

Falló en contra del Servicio Electoral que había eliminado del padrón a una mujer con Síndrome de Down impidiéndole votar en las elecciones de noviembre.

En simple, la interdicción, que en su caso sí fue declarada, según la normativa internacional debía limitarse a la administración de sus bienes, no a sus derechos políticos. Hay tratados internacionales que Chile ha suscrito y que son letra muerta si se vulneran de forma tan evidente.

Como mamá de una hija con Síndrome de Down debiera, creo, indignarnos a todos. Con tantos que no participan, negarle el derecho a decidir sobre su país es inadmisible. Este Síndrome no la hace menos ciudadana que usted o yo.

Las personas con este síndrome no son angelitos ni súper héroes: son niños en su infancia, luego jóvenes y adultos. Crecen y su potencial es enorme si reciben las terapias adecuadas.

¿Quién mejor que esta mujer para saber lo que necesita la comunidad de personas con discapacidad y sus familias? ¿Por qué su opinión va a ser menos valiosa?

Invito a los candidatos a hablar en serio de discapacidad. No pongan este tema a la carrera si es que no lo ponen en sus programas, en general va de decorado. Dicen que están para servir, para dar voz; denle voz a los menos escuchados: las personas con discapacidad.

Aplaudo al Tribunal Electoral porque ya está bueno. Los derechos humanos de las personas con discapacidad se violan todos los días en Chile. No son sujetos de caridad, son ciudadanos, sí, ciudadanos, con derechos que deben ser respetados.