Mónica Rincón por escándalo en el SII: “No se puede hacer cargo de cómo se usan los impuestos, pero sí de cobrarlos bien”

La periodista y panelista de Tolerancia Cero advirtió sobre la gravedad del caso que involucra al Servicio de Impuestos Internos (SII), tras la destitución de Elena Amaya, exjefa de gabinete del exdirector Fernando Barraza, por haber anulado un cobro de US$22 millones a una empresa sin justificación.

El caso es grave y vuelve al centro de la noticia al Servicio de Impuestos Internos.

El sitio Reportea.cl dio a conocer que fue destituida Elena Amaya —exjefa de gabinete de Fernando Barraza- por haber ordenado anular el cobro de impuestos por US$22 millones a Inversiones Holding Limitada.

Según el reportaje, una auditoría del SII descubrió que el “perdonazo” era irregular por no tener justificación y por ser ordenado desde Santiago, a pesar de que aquello es resorte de las autoridades regionales. Veremos si actúa la Fiscalía.

Esto abona la tesis de que el SII requiere de cambios. Bien, si van en la dirección correcta: que todos paguemos los impuestos que debemos, ni más ni menos. Sin que mejores abogados eviten la contribución que se debe hacer a la sociedad.

El riesgo de uso político de la información que posee Impuestos Internos, parece ser el único peligro que conjurar para los políticos y NO LO ES.

Que el nombramiento de su director no dependa del gobierno de turno o un cuerpo directivo colegiado evitaría casos como el de las platas políticas: cuando el agua del financiamiento irregular llegaba a casi todas las orillas; el Gobierno de la exPresidenta Bachelet destituyó al director de Impuestos Internos, el nuevo no presentó más querellas y el exPresidente Piñera lo confirmó. Ya sabemos el resultado.

El SII no se puede hacer cargo de cómo se usan los impuestos, pero sí de cobrarlos bien. Y a diferencia de lo que sostuvo la llamada doctrina Escobar, eso incluye interponer querellas cuando sea necesario porque la acción penal, está visto disuade de cometer delitos y así la recaudación crece.