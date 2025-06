Mónica Rincón plantea que, ante la escalada del conflicto Irán-Israel, “no es bueno asistir” a la cumbre del BRICS

La conductora de Tolerancia Cero se refirió a la petición de la administración de Donald Trump sobre la postura que debería adoptar Latinoamérica ante la escalada del conflicto entre Irán e Israel. Además, entregó su visión respecto de si el presidente Gabriel Boric, en representación de Chile, debería asistir a la cumbre del BRICS en el actual contexto en Oriente Medio.

América Latina debe elegir, eso dijo una funcionaria del Departamento de Estado norteamericano antes que se anunciara un alto al fuego, que todavía no sabemos si es concreto o no. Bueno, creo que no, justamente no debemos elegir, porque de hacerlo habría que elegir entre regímenes, gobernantes, cuya acción es cada cual más cuestionable que la otra.

Entre Donald Trump, que sin preguntarle a su Congreso ni al Consejo de Seguridad de la ONU decide atacar a Irán —dice, preventivamente—; Irán, que no reconoce el derecho de Israel a existir y que es regido por una teocracia, o sea, una dictadura religiosa donde, por ejemplo, la pena de muerte rige incluso para los menores de 18 años.

Netanyahu, que en medio de sus problemas internos viola todo derecho internacional, masacra civiles en Gaza y ataca a Irán. O sí, podemos elegir, y elegimos a la población civil en cada uno de esos lugares: a esa que está siendo exterminada en Gaza, a esa que en un 80% vive bajo la línea de la pobreza en Irán, a los secuestrados en Israel por Hamas y a los que se sienten en ese país amenazados porque, si de Irán dependiera, los haría desaparecer de un plumazo; a todos esos niños que en Irán, Gaza, Israel, no saben de política ni tienen culpa alguna de la irresponsabilidad de sus dirigentes.

Y en ese contexto, creo que no es bueno asistir a una cumbre de la alianza geopolítica BRICS sin hacer un gesto político —ojo, sin hacer un gesto político—, porque va a estar ahí también Irán. Sin hacer un gesto político, preferible entonces no ir y explicitar que no elegimos nada más, pero tampoco nada menos, que el respeto en cada uno de esos países a los derechos humanos y a la normativa internacional.