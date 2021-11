Cuando encierras a tus opositores en la cárcel, muy popular no eres. La pantomima de elecciones en Nicaragua ha demostrado lo que ya anunciaban las encuestas: que a Daniel Ortega a penas lo respalda el 20% de la población y que casi el 70% votaría por cualquier candidato que no sea él.

Pero no pueden porque, o a proscrito sus partidos o los tiene arrestados con la excusa que sea. Mentira que cada pueblo tiene el régimen que decide, ellos tienen el que pueden.

Porque, por ejemplo, aunque el apoyo a Ortega haya bajado, él posee todo lo necesario para imponerse a sangre y fuego. Nada, o muy poco, queda del sandinista que botó a los dictadores Somoza.

Perdió las elecciones ante Violeta Barrios el 90 y ya el 2006 arregló con un corrupto Arnoldo Alemán bajar las barreras para salir en primera vuelta y, desde entonces, ha ido destruyendo la democracia en su país.

“Su país”, porque suyo fue el respaldo del mundo empresarial y de la Iglesia Católica durante muchos años. Suyo es también el Tribunal Electoral. Se suman muchos medios de comunicación, el Ejército, los jueces y la Asamblea Legislativa.

¿Qué puede hacer la oposición y qué hará la comunidad internacional, además de desconocer la gran mayoría de los comicios?

Que no se escuden los cercanos ideológicos en la “no injerencia” o “no intervención”, puesto que ese principio solo incluye no intervenir militarmente y no dañar a la población civil, pero la no intervención no es sinónimo de complicidad, indiferencia o inacción. Frente a una dictadura, de izquierda o de derecha, nadie puede callar.