Mónica Rincón: “Es buena noticia que se revierta el recorte, pero mala que la ministra Steinert siga siendo cuestionada”

La conductora de Tolerancia Cero, Mónica Rincón, abordó la decisión del Gobierno de no realizar un recorte del 3% en el Ministerio de Seguridad. “Lo que constituye un respaldo a la ministra Steinert deja, a la vez, sobre la mesa la duda de cuánto tuvo también que ver la difícil situación que enfrenta con la PDI”, planteó.

La buena noticia es que no habrá recorte del 3% en seguridad. Se echa para atrás la decisión de disminuir los fondos de este ministerio, anunciada para todas las carteras de manera pareja.

Pero siguen varias preguntas sobre la mesa. Si gobernar es priorizar, ¿qué sentido tiene anunciar un recorte que afecta a todas las carteras por igual?

Para revertirlo, se dijo que seguridad es un área prioritaria para los chilenos y para el gobierno, pero eso siempre fue así.

Y en este ministerio, ¿no había más que afectar planes como el de crimen organizado y a Carabineros? Si es efectivo que hay ineficiencias y espacio de ajuste, ¿no podía ser en otras áreas? ¿Y ahora se cumplirá la meta de ahorro global del 3%?

Lo que constituye un respaldo a la ministra María Trinidad Steinert deja, a la vez, sobre la mesa la duda de cuánto tuvo también que ver la difícil situación que enfrenta con la Policía de Investigaciones (PDI), a raíz de la salida de quien era la tercera antigüedad, Consuelo Peña.

Y eso, en la primera prioridad para los chilenos, no es inocuo. Mientras corren los días para que el director de la PDI acuda al Congreso, Eduardo Cerna ha guardado silencio total. Aún no ha ratificado ni desmentido que haya sido la institución, y no Steinert, quien decidió sacar a Peña de su cargo. Entonces la pregunta también vigente es si estaba enterado (dado que de él depende) el Presidente José Antonio Kast y qué motivó la remoción.

Justamente en la lucha contra el crimen es buena noticia que se revierta el recorte, pero mala que la ministra siga siendo cuestionada.