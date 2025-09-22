“Dañó la fe pública y pudo dañar a más de alguien”: Rincón y la detención del alcalde de Vichuquén mientras manejaba ebrio

La periodista y panelista de Tolerancia Cero, Mónica Rincón, advierte que la detención del alcalde de Vichuquén por conducir en estado de ebriedad va más allá de un error personal. Su conducta, según Rincón, dañan la fe pública y refuerzan el mensaje más peligroso que puede transmitir una autoridad: que las leyes no se aplican igual para todos.

La detención del alcalde de Vichuquén por conducir en estado de ebriedad no es un hecho menor. 2024: 1435 muertos en accidentes y en 123 de las muertes el conductor estaba ebrio.

El ejemplo negativo de tomar y conducir se incrementa cuando se trata de una autoridad: “Si él no respeta las leyes, ¿por qué yo sí?” Es una gota más, en un vaso que al final se rebalsa.

No era poco lo que tomó el edil. Según carabineros: 1,78. OJO con 0,3 gramos estás bajo influencia del alcohol y con 0,8 es estado de ebriedad, él tenía en su sangre 1,78.

La reacción, ya sobrio, poco presentable. “Errar es humano” dijo. Uno podría agregar “reconocerlo, parece que divino”.

A esto se suma la acusación de carabineros de haberse arrancado del control. Dos “errores”. ¿Y por qué andaba en auto fiscal? ¿Error número 3?

No asumió, como él sostuvo, “como hombre”, TUVO que asumir porque lo agarraron después de arrancar.

Su frase “no le hice daño a nadie” es parcialmente cierta. Dañó la fe pública y pudo dañar a más de alguien. Carabineros habla de manejo imprudente y a alta velocidad.

Bien que Contraloría investigue el uso del auto fiscal, porque los bienes públicos deben ocuparse bien, no para vender frambuesas, como hizo una subsecretaría de la expresidenta Bachelet.

Ni para que un receptor haga notificaciones con el auto que el poder judicial le dio al ministro Antonio Ulloa. Ni para que ande en él en 18 de septiembre un alcalde, según carabineros, en estado de ebriedad.