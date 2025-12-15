Mónica Rincón destaca gestos democráticos tras elección: “A veces damos por garantizadas ciertas cosas y no deberíamos”

Pensión Garantizada Universal (PGU): ¿Cuál es el nuevo grupo que la recibirá en 2026?
Un nuevo grupo de personas recibirá este beneficio desde el próximo año, lo cual se enmarca en la implementación de la reforma previsional. Revisa los detalles.
La periodista y panelista de Tolerancia Cero destacó el valor democrático de las formas tras la jornada electoral, subrayando la llamada entre el Presidente en ejercicio y el Presidente electo, el reconocimiento inmediato de la derrota por parte de Jeannette Jara y el tono institucional del triunfo de José Antonio Kast.
A veces damos por garantizadas ciertas cosas y no deberíamos.
Ayer fuimos testigos de una llamada telefónica: la menos privada de Chile, se da cada cuatro años y fue cierre de una jornada (salvo por el Lipigate) alejada del barro de campaña que permitió limpiar el ambiente.
Ambos estuvieron a la altura. El Presidente en ejercicio ofreciendo cooperación y el Presidente electo pidiendo ayuda.
Un diálogo en que las formas importan y muy distante del que tanto costó que se produjera hace 4 años.
Antes el Servel a menos de una hora de cerradas las mesas ya tenía el 25% de los votos escrutados y, por tanto, ya sabíamos que José Antonio Kast era el nuevo mandatario.
Jeannette Jara siguió la tradición de reconocer de inmediato y sin reparos la derrota e ir a saludar al vencedor.
En su extenso discurso, Kast reconoció a quienes le han precedido e incluso a su rival, de quien destacó su coraje.
Para sentirnos orgullosos porque basta mirar el barrio para saber que no hay que darlo por descontado.
En Honduras dos semanas y siguen contando votos. Ni qué decir en qué terminó la derrota de Trump ante Biden y la de Bolsonaro ante Lula; Cristina Kirchner quiso entregarle el bastión de mando a su sucesor, Maduro se robó las elecciones y así sin signo ideológico que se excluya, vemos políticos dispuestos en la forma o en el fondo a saltarse o torcer la voluntad popular.
Las formas sí importan, el fin no justifica los medios y en ustedes; Gobierno y oposición, hay una responsabilidad enorme.
En tiempos en que se valora cada vez menos la democracia, merecemos que, como ayer, estén más que a la altura del honor de representarnos.
