“Debería horrorizarnos”: Mónica Rincón denuncia fracaso del Estado en proteger a la infancia vulnerable

La periodista y panelista de Tolerancia Cero, Mónica Rincón, criticó duramente la indiferencia frente al aumento de casos de explotación sexual infantil en residencias del Servicio de Protección de Valparaíso, donde las denuncias se han triplicado, esto, a seis meses de la desaparición oficial del SENAME.

La noticia: los casos de explotación sexual infantil se triplicaron en residencias del Servicio de Protección de Valparaíso. La región con mayor cantidad de denunciantes.

Debería ser un escándalo y no lo es. Tal vez porque no votan, a lo mejor porque ocurre en una región que no es la metropolitana. No abrirá los noticieros ni el número 1 de los temas planteados por los abanderados presidenciales.

Una de las promesas incumplidas de éste y de los anteriores gobiernos es el cuidado de la infancia más vulnerable.

Una vez más al asumir esta administración se nos dijo que sería prioridad, pero no se han cumplido expectativas mínimas.

Estamos a 6 meses de la muerte oficial del SENAME que dio paso, luego de varios años, a una separación donde el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (“Mejor Niñez”) se está haciendo cargo de los vulnerables y al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil de los infractores de la ley.

Pero las vulneraciones desde un Estado que debiera proteger, siguen produciéndose.

Tal como destaca El Mostrador, el Ministerio Público ha logrado condenas y eso es positivo. Pero que en 4 años haya más de 400 posibles víctimas de explotación sexual infantil o más claro: violación, estupro, abusos, producción de pornografía… y que la mitad vivía en residencias y la otra mitad estaba o programas vinculados al sistema de protección, debería horrorizarnos.

¿Hasta cuando? Díganle a esas niñas que los programas o residencias que debían protegerlas se llamaban Mejor Niñez.