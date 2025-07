“Del desencanto a la rabia hay un paso”: Mónica Rincón analiza el desprestigio de la política postprimarias

En su minuto de confianza en Tolerancia Cero, la periodista Mónica Rincón advierte que, tras las primarias oficialistas, la carrera presidencial entra en tierra derecha con al menos cinco nombres en competencia. Además, llamó a los ciudadanos a exigir no solo el “qué” de las propuestas, sino sobre todo el “cómo”: su financiamiento, viabilidad política y capacidad de generar mayorías.

Concluidas las primarias oficialistas comienza la carrera presidencial a entrar en tierra derecha. Al menos 5 candidaturas en disputa: Jara, Kast, Kaiser, Matthei y Parisi a las que por supuesto podrían sumarse otras más como MEO O HMN.

Comienza un período en que los ciudadanos tienen el derecho y los medios, el deber de escrutar a fondo cada programa. Ya no basta con saber el QUÉ, sino exponer al país, el CÓMO pretenden concretar sus propuestas. Cuál financiamiento requieren y cómo lo van a obtener.

Que hagan esto de cara al país en la mayor cantidad de entrevistas y debates posibles. Menos selfie cuñas y puntos de prensa, más debates y entrevistas.

Es clave también explicar qué están dispuestos a hacer para construir las mayorías parlamentarias necesarias para dar vida a esos programas. Y dejar en claro cuáles de sus promesas están condicionadas a acuerdos, incluso más allá de sus fronteras.

Parte del desprestigio de la política no viene solo de casos de corrupción, falta de representatividad, sino de promesas que se oyen bien, pero que luego o no son prioridad o no tienen los votos en el Parlamento.

Del desencanto a la rabia hay un paso. Y de eso a que el populismo encuentre terreno fértil y horade a la democracia, medio paso. La responsabilidad de ser candidato o candidata es enorme y ahora son ellos quienes tienen la palabra.