Mitos y realidades: ¿Cuáles son los beneficios del consumo de la miel?

La miel ha sido considerada durante siglos un alimento casi mágico: endulza, alivia dolencias y forma parte de remedios caseros transmitidos de generación en generación.

Hoy en día sigue ocupando un lugar especial en la mesa y en la cultura popular, pero también ha sido objeto de debate en torno a sus verdaderos beneficios y posibles riesgos.

Los beneficios de la miel

En Entrevistas CNN, Gabriela Lizana, directora de la Carrera de Nutrición y Dietética UDLA Viña del Mar, sostuvo que “es un superalimento debido a sus propiedades nutricionales. Tiene muchos beneficios, aporta un sin número de beneficios para nuestra salud”.

Sin embargo, la especialista afirmó que, por muchos beneficios que tenga, siempre “hay que tener en consideración que la miel es un carbohidrato simple, por lo tanto, hay que tener ciertos resguardos en las cantidades de consumo que se van a ingerir diariamente”.

