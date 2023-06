En conversación con Hoy Es Noticia, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, se refirió a la acusación constitucional que presentará la oposición en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. “Creo que, en este caso, no hay antecedentes respecto de su gestión que lo hagan responsable a nivel constitucional. No tiene sentido buscar responsabilidades a través de una AC”, señaló. Asimismo, y sobre los cuestionamientos a la “guía de sexualidad afectiva”, Mirosevic expresó que “cualquier sistema de educación sexual va a ser visto como una amenaza por estos sectores que, legítimamente, aunque no lo comparto, tienen una mirada mucho más radical“.