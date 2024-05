Buena noticia que nuevamente la Fiscalía Nacional Económica (FNE) vaya contra la colusión. Ahora en los gases industriales y hospitalarios. Insólito además que lo que los ejecutivos denominaron “pacto de caballeros” lo realizaban en pandemia.

La parte medio llena del vaso: las nuevas herramientas investigativas de las que se dotó a la FNE le ayudan a probar de manera más categórica un caso (de hecho el 2005 sin esas herramientas las mismas empresas fueron absueltas). ¿La parte medio vacía del vaso? Aunque el 2016 se restableció la colusión como delito, ¿cuántas investigaciones se han iniciado en sede penal? Cero.

En el SII, Servel, FNE y Tribunales Aduaneros para delitos tributarios, electorales, de colusión y aduaneros, respectivamente, la exclusividad de la acción penal la tienen esos organismos. Si ellos no la inician, el Ministerio Público queda amarrado de manos.

Esto no es una crítica a la Fiscalía Económica, sino a las autoridades, en especial parlamentarios del momento, por reformas que, siendo generosa y no suspicaz, se quedaron cortas.

Yendo a la colusión, que el Ministerio Público, también pudiera querellarse, sigue teniendo detractores. Pero expertos aseguran que no es efectivo que la delación compensada corra riesgo, porque la ley reconoce en sede penal lo que se prometa antes en los tribunales económicos. Y si de capacidad de investigar se trata, no por nada el jefe de litigios de la FNE es… un ex fiscal del Ministerio Público.

Para recuperar la confianza de los ciudadanos, es urgente ampliar y no achicar la cancha de la persecución penal. Para que confíen en que no habrá dos justicias según los recursos o el poder de quien la enfrenta.