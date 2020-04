El ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Felipe Ward, se refirió este martes al rol de la oposición en el debate legislativo en medio de la pandemia y la agenda del gobierno con los proyectos que se discuten en el Congreso.

“Distingo dos oposiciones, una democrática, que comprende que hay objetivos que llevar adelante, que hay prioridades ciudadanas y otra que no está tan comprometida con esos principios y pretende sacar pequeñas ventajas políticas”, sostuvo el ministro en conversación con CNN Chile.

En la misma línea, el titular de Segpres destacó que una “mayoría” de los partidos de oposición están “apoyando la agenda legislativa del gobierno y eso es positivo para el país”.

Sin embargo, aseveró que “hay partidos que no están a la altura del llamado que se hacen desde la ciudadanía”.

Sobre a cuál partido se refiere, Ward respondió que “hay partidos, como el Partido Comunista, que lamentablemente, para ellos diría yo y en función que se puede tener desde la ciudadanía, que no participan de los proceso que convoca el presidente, no participan de las discusiones parlamentarias y no hacen propuestas para mejorar los proyectos”.

Es por lo anterior que el secretario de Estado dijo que “nos gustaría verlos más en los debates y menos en oposición que pretende sacar ventajas políticas“.

Junto a lo anterior indicó que “obviamente la definición alta a la vista”, en referencia a catalogarlo de antidemocrático, “cuando se hacen planteamientos que a veces pretenden interrumpir un gobierno democrático, más allá del alza o no de las encuestas que pueda tener un gobierno en particular”.

Consultado por si identifica un líder en la oposición, Ward señaló que “es difícil percibirlo, no sé si ese líder está en el parlamento o fuera, se ven distintas voces”.

Proyectos en el Congreso

Sobre la agenda legislativa del gobierno ante la pandemia, el ministro Felipe Ward, específicamente sobre el proyecto que busca entregar una ayuda a los trabajadores a honorarios, aseguró que “es posible” que esta semana ingrese al Congreso y pase primero al Senado y luego a la Cámara de Diputados.

Sobre una de las principales reformas que se plantearon tras el estallido social del 18 de octubre, la reforma de pensiones, destacó que mantendrá el monto de cotización adicional, pero lo hará más gradual. “Es posible que ocurra de esa manera, porque la situación ha cambiado y hemos tenido que reasignar recursos“, agregó.

Finalmente, adelantó que el gobierno no se moverá en torno al monto ni cantidad de beneficiados por el ingreso mínimo garantizado, pese a algunas críticas que han llegado desde la oposición. “Los montos que están entregados son los que va a defender el gobierno hasta el final”, aseguró el ministro junto con sostener que los “beneficiarios tampoco van a moverse, nos interesa que el proyecto avance tal como está“.