En la jornada de este jueves, el presidente Sebastián Piñera presentó este jueves el proyecto de ley que crea un Nuevo Código Penal para Chile, en su mayor modernización en casi 150 años.

Para profundizar en este proyecto, CNN Chile conversó con el ministro de Justicia, Hernán Larraín, el cual afirmó que buscan actualizar los delitos vigentes en un trabajo que lleva más de 20 años.

Lee también: “Hay 2 Opciones (H2O)”: Gobierno lanza campaña frente a la crisis hídrica que atraviesa el país

“Lo que se hace aquí es tomar toda la legislación vigente y actualizarla con delitos modernos que en el siglo XIX no existían y con soluciones adecuadas. Esto tiene 20 años de trabajo y se ha resumido el trabajo de otros gobiernos con el objetivo de tener una legislación penal adecuada, donde se proteja los derechos y libertades de las personas”, explicó.

Sin embargo, adelantó que este proyecto deberá aprobarse en el siguiente gobierno. “No pretendemos que este proyecto sea aprobado en lo que queda de gobierno. Son 600 artículos es una obra colosal, es muy compleja. Esta modernización ahora entra a su etapa final, a la etapa legislativa. Esta es una política de Estado, que ahora lo que hemos hecho en este periodo es catalizar todos estos esfuerzos, para que el próximo Congreso amarre todo este trabajo de 25 años”, sostuvo.

Lee también: Frei declara que la DC no será oposición al gobierno de Boric: “Vamos a colaborar en todo aquello que nos une”

Sobre los cambios que se verán, está el cambio en el catálogo de penas, para que ahora si haya prisión efectiva para algunos delitos

“No es razonable tener penas teóricas cuando en su aplicación es distinta. Cambiamos el catálogo de penas, donde no solo hay va haber presido, va haber libertad restringida, multas, etc. Pero cuando condenamos a alguien a prisión, va a tener prisión efectiva. Este cambio lo que va hacer que es que ahora tengamos delitos que no son sancionados con pena efectiva, ahora vamos a tener prisión efectiva y nos va a permitir más seguridad jurídica”, señaló.

En esta misma línea, el ministro enfatizó en que “tenemos que cambiar la concepción del delito y como este se investiga. Antes las personas naturales eran las que podían cometer delito, ahora las personas jurídicas pueden también cometer delito, y eso esta incorporado en el código penal que estamos implementado”.

Lee también: Licitación del litio: Bancada del PPD solicitó a la Cámara realizar una sesión especial para analizar proceso

Respecto a este último punto, el jefe de la cartera de Justicia se refirió a la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó el fallo del Tercer Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal, que condenó al ex senador Jaime Orpis a cumplir sus condenas en la cárcel, luego de que en el 2019 asegurara tener “plena confianza en su conducta“.

“Yo manifesté una opinión que probablemente como ministro de Justicio no debí haber hecho. Los fallos judiciales se respetan y no se comentan. El tema está cerrado y sobre esta materia no me pronuncio”, concluyó.