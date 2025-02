Ministro Gajardo responde al fiscal de Venezuela: “En nuestro país funcionan las instituciones, un sistema democrático”

El titular de Justicia se refirió en CNN Chile a los dichos de Tarek William Saab, quien señaló que "no hay Fiscalía más pirata en el mundo que la chilena".

Jaime Gajardo, ministro de Justicia y Derechos Humanos, se refirió en CNN Prime a las declaraciones del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien acusó al Estado chileno de encubrir los detalles de la muerte de Ronald Ojeda, exmilitar opositor venezolano.

“He dicho, por ejemplo, que la muerte de Ojeda en Chile fue una operación de falsa bandera que el propio Estado chileno encubrió, y yo lancé una línea de investigación para ver si hubo participación de policías de terceros países y del propio Chile”, afirmó el persecutor venezolano a BBC.

En esa línea, complementó que dos fiscales fueron enviados por Venezuela en coordinación con los persecutores chilenos, pero que no fueron recibidos: “Yo me comuniqué con el fiscal general y ¿sabe qué ocurrió? No lo recibieron. ¿Por qué no nos permitieron revisar las pruebas de los expedientes? ¿Por qué? Porque no hay Fiscalía más pirata en el mundo que la chilena”.

Consultado sobre cómo recibe el Gobierno una declaración de esas características desde la institucionalidad venezolana, el secretario de Estado respondió que le parecen “declaraciones lamentables y altisonantes”, y que “no se condicen con nuestro sistema democrático, con nuestro Estado de derecho”.

“En nuestro país funcionan las instituciones, funciona un sistema democrático, funciona la separación de poderes, las instituciones actúan dentro de la órbita de sus competencias, y nuestras instituciones son serias y profesionales. Dentro de ellas, por cierto, el Ministerio Público cumple con todas esas características, ha sido una institución eficaz, ha sido una institución que está investigando seriamente con separación de poderes”, subrayó.

En esa misma línea, reiteró que “en nuestro país las instituciones no se inmiscuyen en la órbita de atribuciones que tienen las otras instituciones con facultades constitucionales. Entonces, nos parece que es una declaración altisonante y, por cierto, que da cuenta de la poca seriedad que tiene hoy por hoy la institucionalidad venezolana”.