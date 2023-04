“Ninguna autoridad puede limitar la libertad de prensa”. De esta forma se refirió este domingo la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, al veto que el general de Carabineros Alex Chaván le hizo a la periodista Paulina de Allende-Salazar el pasado jueves 6 de abril.

¿Qué pasó?

Horas después de la muerte del suboficial mayor Daniel Palma, la policía uniformada iba a realizar una declaración y responder preguntas de los medios de comunicación sobre el caso en el exterior de la Cuarta Comisaría de Santiago.

No obstante, el general manifestó su molestia y vetó a la comunicadora: “Si aquí se encuentra la periodista Paulina de Allende-Salazar, quien fue capaz de tratar a uno de nuestros mártires como ‘paco’, esa periodista no puede estar acá. No vamos a dar ninguna declaración mientras esa periodista esté acá. Luego vuelvo y vamos a dar las declaraciones con el fiscal”.

En concreto, lo que dijo la profesional durante un despacho en vivo en Mega respecto al caso fue: “La misma comisaría a la cual habría pertenecido el paco… el carabinero, perdón; estaría trabajando en este procedimiento”.

El veto de Carabineros fue condenado por el Colegio de Periodistas: “La colega pidió disculpas y no corresponde ser señalada de esa forma”. Además, advirtieron que el derecho a la información está por sobre de los errores individuales y señalaron que “la suspensión del punto de prensa, por esta razón, refuerza los discursos estigmatizantes contra periodistas”.

Posteriormente, Megamedia informó que la profesional fue desvinculada del canal: “La actuación de hoy de la señora De Allende-Salazar, que ha sido de público conocimiento, transgrede abiertamente la línea editorial y las orientaciones programáticas de nuestro medio de comunicación, que todo funcionario, en especial, periodistas deben respetar a cabalidad”.

Por su parte, la comunicadora reiteró que lamenta la situación y reconoció su error: “Fue un lapsus que corregí de inmediato y que pedí disculpas apenas tuve la oportunidad”.

“Jamás tuve la intención de ofender o dañar a Carabineros. Es más, por décadas en mi rol de periodista he trabajado con ellos y respeto mucho la institución”, sentenció.

¿Qué dijo Vallejo?

En entrevista con Tolerancia Cero de CNN Chile, la ministra comentó: “Yo creo que no corresponde a ninguna autoridad limitar la libertad de prensa. Entiendo la situación de conmoción (…), todo el país estaba conmocionado por el asesinato de Daniel Palma. Me tocó estar en el responso, un momento muy difícil; y más allá de la declaración y de las disculpas de la periodista, creo que ninguna autoridad puede limitar la libertad de prensa”.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió de forma similar en entrevista con Canal 13: “Yo creo que un principio básico de la democracia es la libertad de prensa, y la autoridad no puede condicionar esa libertad. Por tanto, coincido en que son hechos que no podemos normalizar”.