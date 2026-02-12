Ministra Vallejo por Sala Cuna: “Esto de que el gobierno no hizo nada es super mañoso, tramposo y una excusa de último momento”

En entrevista con CNN Chile Radio, la ministra sostuvo que "más allá del tira y afloja, o de excusas más o menos, lo importante es saber si los parlamentarios de la UDI estarán la primera semana disponibles a avanzar".

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió al retraso en la tramitación del proyecto de Sala Cuna, criticando duramente a la UDI por el bloqueo a la iniciativa.

En conversación con CNN Chile Radio, sostuvo que “fue un acto irresponsable y mezquino. Esto no es un punto político para el gobierno, es un proyecto que se viene discutiendo hace décadas”.

“Ha logrado tener un apoyo transversal que no se tenía antes (…). Logramos mayor amplitud en el respaldo y estábamos en buen camino para aprobarlo. Sin embargo, en el último momento no se pudo avanzar en la última semana legislativa de febrero en el Senado y eso retrasa todo el calendario”, complementó la ministra.

Camila Vallejo sobre tramitación de Ley de Sala Cuna: "Tuvimos una pausa de este proyecto porque se nos pidió pausar por el contexto electoral. Esto de que el Gobierno no hizo nada es súper mañoso y tramposo, y una excusa de último momento, porque eso no fue…"



La secretaria de Estado rechazó los argumentos de la oposición respecto a una eventual falta de urgencia o improvisación, explicando que el gobierno presentó una indicación sustitutiva al proyecto del expresidente Sebastián Piñera para mejorar su contenido y trabajó en paralelo la modernización parvularia para facilitar el debate.

“Nosotros partimos presentando una indicación sustitutiva al proyecto que dejó el gobierno anterior, la que buscó justamente mejorar los aspectos críticos que hacían que muchos sectores rechazaran la iniciativa, (…) buscando aunar voluntades y generar mayor consenso. También fuimos trabajando técnicamente otras indicaciones para hacerlo avanzar y, además, se destrabó otro proyecto que era el de Modernización Parvularia para habilitar esta discusión”, sostuvo.

Detalló que “tuvimos una pausa porque se nos pidió en contexto electoral no avanzar; o sea, esto de que el gobierno no hizo nada es súper mañoso y tramposo y una excusa de último momento, porque eso no fue así. Más allá del tira y afloja, o de excusas más o excusas menos, lo importante es saber si los parlamentarios de la UDI estarán la primera semana disponibles a avanzar (…) o se va a esperar y postergar a que venga el próximo congreso con el próximo gobierno y nuevamente esto tiende a partir de cero”.

Ayuda humanitaria a Cuba

La secretaria de Estado también abordó el envío de ayuda humanitaria a Cuba en medio de la crisis económica que vive el país centroamericano.

“Las razones humanitarias apuntan a atender necesidades urgentes de los pueblos cuando se pasa hambre o cuando se está al borde del riesgo de vida por falta de atenciones en salud”, afirmó.

La ministra recordó que tras el terremoto del 27-F Cuba envió 74 médicos a Chile y enfatizó que “la ayuda humanitaria trasciende las diferencias políticas”.

Explicó que los recursos serían canalizados a través de Naciones Unidas y los montos están siendo revisados por Cancillería. “No se trata de apoyos políticos ni de actos coercitivos. (…) Se trata de ayudar a un pueblo que está pasando hambre, que está sufriendo, que está con riesgo de no tener atenciones médicas y eso pone en riesgo la vida de cubanos, por lo que hay que saber separar las aguas. La política ahí no se tiene que mezclar”.

Además, rechazó las críticas que apuntan a una supuesta influencia del Partido Comunista: “Esto no tiene que ver con pauteos de partidos, sino con principios de solidaridad internacional”.

Camila Vallejo, ministra secretaria vocera de Gobierno: "Una ayuda humanitaria no es un acto coercitivo. En el ámbito político uno puede tener interpretaciones respecto al régimen cubano, pero es distinto a decir 'no estoy disponible'."

