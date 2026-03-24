Ministra Rincón defiende alza de los combustibles y dice que desde el ámbito fiscal “nunca habíamos tenido un escenario como el de hoy”

En CNN Prime, la titular de Energía recalcó que Chile está "altamente endeudado como nunca lo habíamos visto", lo que provoca que "la caja fiscal esté tremendamente estrecha".

La ministra de Energía, Ximena Rincón, defendió las medidas del gobierno en torno al alza en el precio de los combustibles.

Este lunes, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que la gasolina de 93 octanos subirá $370 por litro, mientras que el diésel subirá alrededor de $580 por litro. La decisión provocó largas filas en distintas bencineras del país.

De todos modos, desde el Ejecutivo han salido a defender la medida, argumentando la compleja situación internacional debido al conflicto que se desarrolla por estos días en Medio Oriente, que ha conllevado un incremento en el valor del petróleo a nivel mundial.

#CNNPrime | Ximena Rincón, ministra de Energía, por alza de combustibles: “Nunca habíamos tenido una situación de endeudamiento y de falta de recursos fiscales para enfrentar la situación” 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/rySdG7cM2R — CNN Chile (@CNNChile) March 24, 2026

Esta jornada, además, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que adopta medidas transitorias para contener el precio de la parafina.

En CNN Prime, la ministra agradeció a los parlamentarios por respaldar la iniciativa, la cual “busca paliar esta alza de los combustibles a partir del día jueves y que obviamente hay que tratar de aislar el efecto en las familias y proteger a aquellos que necesitan del Estado, de los recursos de todas y de todos los chilenos para poder seguir enfrentando el día a día de manera lo más protegida posible, entendiendo que estamos en un contexto internacional muy difícil producto de la guerra”.

Con todo, apuntó a lo que han señalado desde otros ministerios, señalando que lo informado por el titular de Hacienda “es una decisión que se analizó, se revisó, se conversó con todos los actores porque no era una decisión fácil ni de implementación inmediata”.

#CNNPrime | Ximena Rincón, ministra de Energía, por alza de combustibles: “Aquí todos vamos a tener que hacer esfuerzo. Creo que decirle al país la situación real, es responsable 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/U2d4uz7bA9 — CNN Chile (@CNNChile) March 24, 2026

En esa línea, la titular de Energía recalcó que Chile está “altamente endeudado como nunca lo habíamos visto“, lo que provoca que “la caja fiscal esté tremendamente estrecha”.

“El espacio de disponibilidad de endeudamiento se va achicando y eso también lo pagan las personas, y yo creo que es importante señalar”, continuó diciendo.

Finalmente, Rincón dijo que “nunca habíamos tenido un escenario como el que estamos viviendo hoy día desde el punto de vista fiscal” y que “quizás hubo, y uno puede mirar los gráficos, así que el dato es público, es conocido; quizás hubo momentos en que tuvimos alzas similares, pero incluso más bajas que las que estamos teniendo hoy día en el precio del petróleo, pero nunca habíamos tenido una situación de endeudamiento y de falta de recursos fiscales para enfrentar la situación”.