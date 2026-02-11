Ministra Orellana responde a críticas por Sala Cuna: “Hay una falacia al decir que aquí hubo 48 meses en los que no pasó nada”

La secretaria de Estado jefa de la cartera de la Mujer y Equidad de Género se refirió a los cruces que han tenido desde el Ejecutivo con la oposición, tras no poder avanzar en la tramitación del proyecto de ley de Sala Cuna Universal.

Con críticas cruzadas entre el Gobierno y representantes de la UDI ha seguido la tramitación del proyecto de Sala Cuna Universal, una de las iniciativas impulsadas por la administración del Presidente Gabriel Boric pero que pareciera estar contra el tiempo para poder ver la luz antes que termine su mandato.

Sobre esto habló en CNN Prime la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien en primer lugar descartó que este proyecto haya sido promovido hacia el final del gobierno y llamó a que si hay voluntad que “avancemos en febrero”.

Respecto a la crítica que el propio senador Javier Macaya (UDI) lanzó contra el Gobierno, en cuanto a que tuvieron 48 meses para darle urgencia al proyecto y recién lo habrían hecho en el mes 47, la secretaria de Estado lo calificó como una “caricatura” y que a lo largo de los cuatro años de esta administración no se tramitó solo este proyecto.

“Hablar de esto como que íbamos pasando y le pusimos urgencia, no a lugar”, comentó Orellana. “Sigo pensando que si hay ánimo de pulir los detalles técnicos en los que no hay acuerdo, avancemos en eso. Febrero puede ser un mes fecundo aunque no sea legislativo”.

En ese sentido, agregó que “hay una falacia al decir que aquí hubo 48 meses en los que no pasó nada”, recordando lo que fue la tramitación de la reforma de pensiones -que a su juicio “ojalá la hubieran trabado menos”- y el avance en la modernización del sistema de educación parvularia.