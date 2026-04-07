Ministra de Educación defiende proyectos de seguridad escolar y afirma que buscan “contener la crisis” e “impedir que se cometan delitos al interior de los colegios”

La ministra de Educación, María Paz Arzola, señaló en CNN Prime que, si bien las iniciativas no abordan el “problema de fondo”, sí permiten enfrentar el contexto de violencia al interior de los recintos educacionales. Además, respondió a los reparos del Colegio de Profesores y de la oposición.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, abordó los proyectos presentados por el Gobierno para mejorar la seguridad en los recintos educacionales, ante el aumento de casos de violencia escolar.

Consultada por la periodista Mónica Rincón sobre si estas iniciativas pueden considerarse como un test legislativo en el debut de su cartera en Educación, afirmó: “Sin duda, porque si bien nosotros teníamos pensada una agenda legislativa, por ahora era con proyectos de ley que ya están ingresados, y este es el primero que presentamos nosotros”.

En esa línea, comentó que muchas de las medidas presentadas estaban contempladas en el programa del entonces candidato José Antonio Kast y que, debido al contexto, se impulsaron con mayor premura.

En cuanto a las iniciativas, enfatizó que son pertinentes. A propósito del trágico hecho ocurrido en Calama, donde una inspectora murió tras un ataque por parte de un estudiante, la titular de Educación remarcó que estas medidas buscan enfrentar la situación actual al interior de los centros educativos en el corto plazo.

“Nosotros tenemos medidas mucho más intersectoriales, y lo que tiene que ver con la seguridad son medidas mucho más urgentes como para contener la crisis”, enfatizó. Asimismo, agregó que, si bien estas propuestas “no apuntan naturalmente al problema de fondo”, sí permiten enfrentar la contingencia, que consiste en “impedir que se cometan delitos al interior de los colegios, y también el porte de armas y que se den estas situaciones, que nosotros lo hemos dicho, no debieran tener cabida en el espacio escolar”.

Respecto al punto específico del registro, esclareció que “nosotros hablamos de pertenencias, que incluyen bolsos y mochilas”.

#CNNPrime | María Paz Arzola, ministra de Educación, entrega detalles sobre las medidas anunciadas para enfrentar la violencia escolar: “La revisión de mochilas no es una medida obligatoria, es optativa para todos”.@tv_monica 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/9kMLjPWGwt — CNN Chile (@CNNChile) April 8, 2026

#CNNPrime | María Paz Arzola, ministra de Educación, aclara cambios al Código Penal para elevar sanciones en caso de violencia escolar: “Habla de endurecer las penas, es que no partan desde el grado mínimo”.@tv_monica 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/BxxduOsuxk — CNN Chile (@CNNChile) April 8, 2026

#CNNPrime | María Paz Arzola, ministra de Educación, aborda las medidas del gobierno para combatir la violencia escolar: “Queremos que la interrupción violenta de clases sea una falta grave al reglamento interno en los colegios”.@tv_monica 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/Xm5aqcI90N — CNN Chile (@CNNChile) April 8, 2026

En cuanto a las críticas que ha esbozado el Colegio de Profesores, respecto de que estos proyectos apuntan a “sanciones, pero no a las causas”, comentó que “nosotros, en el fondo, estamos trabajando en una serie de medidas, algunas de las cuales son de mediano plazo y otras de más corto plazo, algunas de las cuales son administrativas y otras legislativas. Lo que nosotros hemos presentado a través de estos proyectos es una parte de las medidas que son legislativas, porque se requieren cambios legales”.

En paralelo, describió que existe un trabajo intersectorial con diversos ministerios (Salud, Desarrollo Social y Seguridad). Esto, explicó, tiene como objetivo contar con una visión integral para abordar el fenómeno de la violencia.

Y en cuanto a los reparos de la oposición respecto al enfoque punitivo, recalcó que ante el panorama actual el foco está puesto en “detener la entrada de armas a los colegios” y evitar poner en riesgo a la comunidad educativa. “Vamos a tener el espacio para discutir este proyecto en el Congreso”, manifestó, e instó a que habrá espacio para que se presenten propuestas y modificaciones que consideren pertinentes.

“La idea es llevar adelante (propuestas) que permitan enfrentar la emergencia, y eso no quita que hay otras (ideas) de mediano plazo que se están trabajando y que tienen que ver con la salud mental, con involucrar a la familia, con el sistema de protección, las Oficinas Locales de la Niñez, que tienen ahí un rol en articular los apoyos a los niños y adolescentes que están en colegios, pero que tienen dificultades que no están pudiendo ser manejadas por los docentes”, concluyó.