Ministra de Asuntos Exteriores de Palestina afirma que Boric expresó deseo de visitar Gaza

Varsen Aghabekian, ministra de Estado para Asuntos Exteriores y Expatriados de Palestina, visitó Chile y conversó en CNN Chile junto a Mónica Rincón de la situación que se vive en la zona, el escenario en Gaza y las perspectivas para alcanzar la paz con Israel.

El respaldo del Presidente Boric a la causa palestina:

“Chile ha apoyado incondicionalmente la causa palestina durante décadas, y hoy, el presidente ha anunciado su deseo de visitar Palestina y de venir a Gaza. Agradecemos enormemente el apoyo que hemos visto y recibido de Chile durante esta guerra genocida, han sido insistentes en la ayuda internacional, han apoyado nuestra causa en las Naciones Unidas, en la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, por lo tanto, estamos muy orgullosos y agradecidos por todo lo que Chile ha estado haciendo”.

Gaza, “una enorme prisión abierta”:

“El problema no es la esperanza de vida, sino la calidad de vida de la gente. Si estás bajo asedio durante dos décadas, estás en una enorme prisión abierta, 2,3 millones de personas viviendo en un lugar tan pequeño, 365 kilómetros cuadrados, lo que significa más de 5.000 personas en un kilómetro cuadrado. Es una población muy alta y densa, en un área muy pequeña, población que vive en campamentos, sin poder viajar, sin poder hacer las cosas que tú y yo podemos hacer y que damos por sentado”.

La situación de salud en Gaza:

“Hay más de 30 hospitales en Gaza, de ellos la mitad han sido completamente dañados, la otra mitad está parcialmente dañada, pero no pueden atender las necesidades de una población devastada por la cantidad de heridos, las necesidades de quienes no han recibido medicamentos para enfermedades crónicas o quienes han perdido extremidades”.

La falta de electricidad y el comportamiento de Israel:

“Si tomamos como ejemplo la semana pasada Israel decidió cortar el suministro eléctrico y el agua a Gaza y por supuesto esto es un crimen de guerra, no se puede usar el agua y la electricidad como armas de guerra, esto es un crimen de guerra según el derecho internacional y la gente tiene que soportarlo. ¿Te imaginas tener guaguas en niños y tener que preparar su comida con lo que hay a mano y que encima no haya agua ni electricidad y tenemos que esperar que la gente sobreviva y se mantenga firme?”.

La escasez de alimentos en la Franja:

“La semana pasada no entró ni una sola barra de pan a Gaza, por lo que la gente está en una situación muy precaria (…) La desnutrición ya existía, pero hoy si esto continúa ya se está poniendo en riesgo la vida de personas que ya están desnutridas y es necesario actuar con urgencia, porque estas personas y niños no pueden seguir así, les afectará en el futuro. Si los niños viven con desnutrición durante mucho tiempo, esto afectará su capacidad de aprendizaje y de desarrollo para el futuro, veremos el impacto en los próximos años”.

Las cifras estimadas de muertos y heridos:

“Alrededor de 50.000 personas han sido brutalmente asesinadas en Gaza, y unas 110.000 han resultado heridas, estas son las cifras que conocemos, pero insisto, hay miles bajo los escombros, el 70% son niños y mujeres, porque sabemos que en las guerras los más devastados son los más marginados, las mujeres y los niños, unos 20.000 niños y 14.000 mujeres han muerto en esta brutal guerra genocida en Gaza”.

Ataque de Hamas a Israel: “Fue violento, pero debe analizarse dentro de un contexto”

“El tema de Hamas y sus acciones es debatible. Para algunos es violencia y fue violento. Sí, fue violento, pero esa violencia debe analizarse dentro de un contexto. La gente no se despertó el 7 de octubre y dijo, ¿saben qué? Hoy vamos a atacar Israel. Esta gente ha estado sitiada durante dos décadas. Llevan 57 años deseando la liberación. Llevamos 57 años bajo ocupación. El lema de la Autoridad Palestina era no a la violencia, pero Hamas es una facción, parte del pueblo palestino y es solo una facción, e hizo lo que hizo. Pero la pregunta que debe hacerse es, ¿fue la represalia del Estado de Israel proporcional a lo que hizo Hamas? Es decir, con el ataque de Hamas murieron aproximadamente 1.200 personas y, por cierto, no todas fueron asesinadas por Hamas. Algunas fueron asesinadas por las fuerzas israelíes. Todo el mundo lo sabe. Pero Israel mató a 50.000 personas, 110.000 resultaron heridas y muchas quedaron bajo los escombros”.

El plan de Trump para Gaza: “Es poco realista e inviable”



“Su plan es poco realista e inviable, porque es imposible expulsar de Gaza 2,3 millones de personas. Esto no sucederá y los gazatines se lo han dicho muy claramente, no nos iremos, pase lo que pase. Hemos visto a gente emigrar del sur al norte de Gaza aferrándose a lo más básico, escobas, teteras, tazas y platos. Entonces, ¿creen que quienes se aferran a sus posesiones más pequeñas abandonarán su tierra? No, no la abandonarán y lo dijeron muy claramente”.

¿Posibilidad de paz?: “Los parámetros son bien conocidos”:

“Creo que la paz es muy posible, si existe una intención genuina de paz, se puede forjar mañana si así se desea, los parámetros son bien conocidos, dos estados para dos pueblos que convivan en paz y seguridad, respetamos la existencia de Israel, Israel debe respetar la existencia de los palestinos en su territorio, en el 22% como lo reconoce hoy la ONU. 149 países nos han reconocido como estado dentro del 22%, creo que es factible, espero que lo logremos durante nuestra vida, si no es mañana o pasado mañana creo que la paz llegará. La paz es alcanzable y la justicia puede prevalecer si existe la intención y una vía política genuina que nos lleve a la paz”.

Mira acá la entrevista completa: