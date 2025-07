MEO por retiro temporal de Carolina Tohá tras las primarias: “Al día siguiente de una derrota, uno no se va para la casa”

El precandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami señaló que, a lo largo de su experiencia, ha debido enfrentar el rechazo y el maltrato. Sin embargo, sigue perseverando. Por lo mismo, afirmó que “no basta una derrota en una primaria para asustarse”.

El precandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami se refirió en CNN Prime al retiro temporal anunciado por la exministra del Interior, Carolina Tohá, tras perder frente a Jeannette Jara en las primarias del oficialismo.

Sobre este punto, lo ejemplificó con su propia experiencia, señalando que ha debido enfrentar distintas infamias. “Se me pregunta mucho por qué persevero. Y bueno, yo tengo una diferencia con nuestros liderazgos, porque son candidatos presidenciales un poco turistas: se deprimen, pierden, los rechazan, su ego no aguanta y se van. Yo lo veo al revés. Es tanto mi amor por mi país, que voy a que este país me rechace y me maltrate”, expresó.

A pesar de ello, se anima a poner nuevamente su nombre en la papeleta para disputar las presidenciales. “Al día siguiente de una derrota, uno no se va para la casa”, afirmó. En esa línea, reiteró que, si es capaz de aglomerar al Socialismo Democrático, a la Democracia Cristiana (DC) y al Partido Liberal, “no basta una derrota en una primaria para asustarse”, y sostuvo que, dada la coyuntura política, se debe seguir en la carrera presidencial contra la oposición.

Sin embargo, destacó las habilidades de Tohá: “Es un tremendo cuadro político. La vamos a echar de menos, porque con todas mis diferencias, ella aporta a la política. Y la vamos a echar de menos. Yo la voy a echar de menos. Nunca he sido amigo de ella, no me llevo bien, pero es un tremendo cuadro”.

Luego, amplió su crítica a otros liderazgos que se repliegan tras una derrota: “Me pasa lo mismo con Beatriz Sánchez: se va de embajadora. Paula Narváez también. Pierden una elección, se deprimen y se tienen que ir. No pueden quedarse. Yo fui a la feria Los Morros del Bosque. Me fue bien y mal. ¿Tú crees que me da risa cuando alguien me dice ‘vago’, ‘horror’? Hay otra gente que me ama. Y vivo en ese péndulo. Pero me someto a estar con mi pueblo, y a aceptar las pulsiones de un pueblo que está furioso, que te ama o te odia. Y hoy día, un candidato se asusta y dice: ‘¿Sabes qué? Voy a reflexionar’”.

