MEO dice que Jara no tiene posibilidades de ganar las presidenciales porque su “vicio de origen es ser continuidad” del Gobierno

El precandidato presidencial señaló en CNN Prime que "no veo cómo una oferta de continuidad va a ganar una elección de cambio", y que esto se ha evidenciado en las últimas elecciones presidenciales, como el caso de Kamala Harris versus Donald Trump, así como en la contienda entre Sergio Massa y Javier Milei en Argentina.

El precandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami se refirió al resultado de las primarias oficialistas en CNN Prime y dio su visión acerca de la candidata Jeannette Jara.

Desde su perspectiva, manifestó que fue injusto y un error no haberlo considerado en este proceso electoral. Además, sostuvo que hubo una baja participación ciudadana, que se debe a que las propuestas y candidaturas representaban continuidad.

Sin embargo, a pesar de las críticas, expresó que le habría gustado estar presente.

Respecto a su contendora, cuestionó que en la exministra de Trabajo y Previsión Social “no hubo una sola idea en materia económica y tampoco un gran debate”.

“Lo que yo sí creo es en el talento para estar en política; a veces no hay que hacer, hay que estar. Ella estuvo y aparecía por sí sola (…) Carolina Tohá tiene mucho talante, entonces no quiero ser odioso, pero creo que Tohá representó también la doble continuidad: la Concertación y el gobierno de Gabriel Boric”, planteó.

En esa línea, sostuvo que durante el encuentro con el arzobispo Fernando Chomali y los candidatos presidenciales, Jara le pidió conversar y, por su parte, le solicitó que la patrocinara para reparar el error de haberla dejado fuera de la primaria.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si esta cuesta arriba la carrera presidencial, señaló que Jara tiene el “vicio de origen” que es la continuidad, y que en Chile nadie ha ganado por ese factor, salvo Eduardo Frei Ruiz-Tagle y el triunfo inédito de Michelle Bachelet, la primera mujer presidenta del país.

“No tengo el monopolio de la verdad, pero la continuidad no gana en el mundo. Kamala Harris cometió el error de Jeannette Jara, que Sergio Massa en Argentina, amigo mío, cometió el error de Jara (…) No veo cómo una oferta de continuidad va a ganar una elección de cambio. Hay rabia y voto obligatorio; el voto obligatorio, cuatro veces en tres años, le ha dicho al gobierno: ‘te impugno, no te quiero, te rechazo'”, concluyó.

