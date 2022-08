La formalización de Héctor Llaitul generó polémica luego de que se conociera una llamada telefónica con una asesora del Ministerio de Desarrollo Social, lo que provocó la renuncia de la ex ministra Jeanette Vega. En conversación con Noticias Express de CNN Chile, los diputados Marcos Ilabaca (PS) y Miguel Mellado (RN) se refirieron a este hecho. Por su parte, Ilabaca sostuvo que “el Estado ha estado funcionando, efectivamente se ha demorado, y por lo menos se abre la brecha de poder determinar quiénes son los responsables de estos hechos”. Por su parte, Mellado expresó que “el hecho de la ex ministra Vega es un exocet al corazón político de La Moneda. Ella no se manda sola. El comité político tiene que responder qué negociaron con Llaitul“.