En una nueva edición de CNN Prime, Mónica Rincón conversó con Marco Enríquez-Ominami sobre diversas materias que han ocupado la agenda pública. En ese contexto, el ex candidato presidencial se refirió al acuerdo que alcanzaron los partidos oficialistas para reformas a la eventual nueva Constitución y aseguró que se trató de un pacto “necesario” pero que realizó “tarde” y que estuvo “mal hecho”. “El problema de este gobierno, que tiene mejores intenciones que Piñera, es que predicaron mucho. No se puede insultar tanto a la cocina y hacer una enorme cocina. El problema es que no todo lo que hacen está mal, lo que pasa es que se hace insoportable cuando uno los escuchó hasta hace ocho meses escuchar insultar a cualquiera que se le ocurriera tener una reunión privada para negociar algo y entonces se pisan la cola porque tienen que hacer esos acuerdos”, ahondó ME-O.