El diputado Matías Walker (DC) criticó al presidente Sebastián Piñera por recurrir al derecho a veto en proyectos de ley impulsados desde el Congreso, en medio de la pandemia por el coronavirus.

El también presidente de la Comisión de Constitución señaló en entrevista con CNN Chile que el gobierno “se va echar encima a la gente con una falta de empatía impresionante y el presidente se está transformando en un obstruccionista”.

Esto, en medio del debate por el avance del proyecto de reforma constitucional que permite el retiro de fondos de las AFP.

Lee también: Joven fue internado en residencia sanitaria pese a que no tenía COVID-19: “Me expuse directamente al virus”

“Estoy sorprendido de cómo le ha afectado tanto al gobierno que hayamos puesto siquiera en votación una discusión tan anhelada por la gente como la posibilidad de retirar el 10% de los ahorros provisionales”, sentenció el parlamentario tras las reuniones que sostuvo este sábado el presidente Piñera con los timoneles de los partidos de Chile Vamos.

Con respecto a los legisladores del oficialismo que votaron a favor de la iniciativa, Walker aseguró que ellos están convencidos de su postura, aunque reconoció que “obviamente las presiones van a ser grandes, pero lo más importante es responder a los ciudadanos y quedar con la conciencia tranquila”. “Tenemos que evitar un nuevo estallido social”, enfatizó.

En tanto, consultado por el resto de los parlamentarios, el diputado dijo que espera que se les permita obrar con libertad. “Acá no están permitidas las órdenes de partidos. Hay que respetar la conciencia de cada diputado y senador al momento de votar”, puntualizó.

Lee también: Alejandra Sepúlveda acusó a las AFP de hacer una “campaña del terror”: “Eso significa que lo estamos haciendo bien”

En esa línea, también se refirió a “la contradicción de la derecha”. “Siempre han hablado de la autonomía de las personas, pero ahora no quieren confiar en los chilenos de clase media para decidir si toman el crédito solidario que propone el gobierno o, los que no quieren seguir endeudándose, que puedan disponer de su propio patrimonio con sus ahorros de las AFP”, emplazó.

Finalmente, detalló que están dispuestos a discutir las indicaciones del proyecto de ley. “En el texto que aprobamos en la comisión proponemos que se forme un fondo solidario muy parecido al que propone el gobierno. Para compensar de manera progresiva a los que ganan menos”, aclaró.

“Si usted me pregunta a mí, creo que quienes ganan más no deberían ser recompensados”, indicó, al mismo tiempo que afirma que la iniciativa plantea que todos los afiliados al sistema de pensiones sean beneficiarios. “Si algunos quieren restringirlo, podemos conversarlo, pero el gobierno ha estado completamente cerrado y eso no es bueno”, cerró.