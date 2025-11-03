Acevedo afirma que Hacienda “tomó a medias” recomendación de comisión asesora sobre el fin de la “glosa republicana”

El exdirector de Presupuesto y también miembro de la comisión asesora para reformas estructurales aseguró que si bien hubo una recomendación sobre sustituir la denominada "glosa republicana", el monto era mayor al que finalmente propuso el Ejecutivo. En ese sentido, reconoció diferencias entre lo que hizo Marcel cuando estuvo a cargo de la cartera y lo que hoy ha hecho Grau.

La Ley de Presupuesto 2026 ya ha sido presentada para su discusión en el Congreso. Del detalle de la misma han surgido diversos cuestionamientos sobre las reducciones, faltas de reajustes y el término de la denominada “glosa republicana”.

Sobre esto habló en Tolerancia Cero el economista y exdirector de Presupuestos Matías Acevedo, quien explicó cuáles son sus aprehensiones con lo presentado por el Ejecutivo y qué cosas podrían complicar al futuro gobierno.

En ese sentido, al ser consultado respecto a si ha visto o no un cambio entre lo que es la actual gestión del ministro Nicolás Grau y lo que fue la administración de Mario Marcel, Acevedo reconoce que el exsecretario de Estado era “más cauto”

“Si hay algo de lo que sabía el ministro Marcel, y lo que sabe, es de presupuestos. Uno podía tener muchas diferencias de las políticas, de las reformas, etc, pero de que sabía de presupuestos, sabía. Era un agrado conversar con él para quienes nos apasionan los presupuestos. Pero finalmente, cuando uno vez estas cosas, no creo que con la personalidad del ministro se hubiera enfrentado de esa manera al Parlamento. Él hubiera sido más cauto”, comentó el economista.

Asímismo, Acevedo respondió a los dichos del ministro Grau sobre que fueron adoptadas las medidas recomendadas por parte de la comisión asesora -de la cual participó-, dado que el jefe de la cartera de Hacienda ha defendido el fin de la “glosa republicana” con haber cumplido con el porcentaje de reasignación recomendado allí.

“La tomaron a medias (la recomendación). Nunca imaginé que tenía este símbolo tan importante para todos los parlamentarios la glosa republicana, que en la práctica no sirve para nada”, agregó.