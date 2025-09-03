Más de 2,8 millones de pensionados recibirán aguinaldo de Fiestas Patrias: Monto asciende a $25.280

En conversación con CNN Chile, el director del Instituto de Previsión Social, Juan José Cárcamo, detalló que el beneficio comenzó a pagarse el 1 de septiembre y que se deposita de forma automática junto a la pensión mensual, sin necesidad de trámites.

En el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias, el Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó el inicio del pago del aguinaldo 2025 para pensionados y pensionadas de todo el país. El beneficio, que comenzó a entregarse el 1 de septiembre, alcanza un monto de $25.280 por persona y se incrementa en $12.969 adicionales por cada carga familiar acreditada.

Según explicó en CNN Chile AM el director del IPS, Juan José Cárcamo, este aporte llega a 2,8 millones de beneficiarios e incluye no solo a pensionados del IPS, sino también a quienes reciben pensiones del Instituto de Seguridad Laboral (ISL), de las mutuales de la Ley 16.744, de Dipreca, de Capredena y de AFP o compañías de seguros que accedan a la Pensión Garantizada Universal (PGU), al Aporte Previsional Solidario o a una garantía estatal.

Cárcamo recalcó que no es necesario realizar ningún trámite para recibir este dinero, ya que se deposita automáticamente junto con la pensión mensual. Asimismo, advirtió sobre posibles fraudes o mensajes falsos que soliciten datos personales.

“No hay que postular, no hay que entregar información ni responder correos o mensajes sospechosos. El aguinaldo se paga de forma automática en la misma fecha y modalidad en que cada persona cobra su pensión”, señaló.

El proceso de pago se extenderá hasta el 16 de septiembre, con el objetivo de que todos los beneficiarios dispongan de sus recursos antes de las celebraciones.

Además, el director del IPS destacó que desde este mes también comenzó a regir el aumento de la Pensión Garantizada Universal, que sube de $224.000 a $250.000 para quienes tienen 82 años o más, beneficiando en esta primera etapa a 386 mil personas.

En la actualidad, cerca de 2,4 millones de personas reciben la PGU en Chile, cifra que se irá ampliando gradualmente según los tramos de edad establecidos en la reforma previsional.