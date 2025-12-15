Arrau asegura que “rápido se van a ir notando cambios” en seguridad cuando asuma Kast

El vicepresidente del Partido Republicano y exjefe de la campaña presidencial habló en Tolerancia Cero sobre una de las materias más apremiantes para la ciudadanía hoy en día, y cuándo podrían verse cambios en esa dirección.

José Antonio Kast se convirtió en el presidente electo luego de superar en el balotaje a Jeannette Jara, la candidata del oficialismo, en comicios que como suele ser en nuestro país resultaron en completa normalidad.

Sobre su triunfo conversó en Tolerancia Cero el vicepresidente del Partido Republicano y exjefe de campaña de Kast, Martín Arrau, abordando las distintas materias que desde este lunes comenzaron a trabajar en sus equipos de cara a la asunción el 11 de marzo de 2026.

Entre los principales temas que coparon la agenda de la campaña está la seguridad y cómo hacer frente al crimen organizado y al narcotráfico, sobre todo frente a tipos de crímenes como el secuestro o el sicariato que no estaban tan presentes en el país.

Consultado sobre cuándo comenzarían a verse los primeros cambios en la materia, Arrau contestó: “rápido se van a ir notando esos cambios”.

“A mí me tocó ser intendente de una región (Ñuble) y me tocó aplicar el uso de la fuerza en ciertas situaciones. Y cuando tú eres decidido en dar apoyo a las fuerzas de orden y seguridad, cuando haces una buena persecución con querellas, efectivamente eso inclina la balanza hacia el orden”, aseguró.

Por otro lado, aunque todavía no ve la luz la ley que regula las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), Arrau destacó que “sigue estando con facultad Ejecutiva”, por lo que desde ahí podrían concretar cambios.

Asímismo, esperan pueda avanzar la ley de infraestructura crítica, buscando los votos que falten en el Congreso.