#LODIJERONENCNN tolerancia cero

Arrau asegura que “rápido se van a ir notando cambios” en seguridad cuando asuma Kast

Por CNN Chile

15.12.2025 / 23:02

El vicepresidente del Partido Republicano y exjefe de la campaña presidencial habló en Tolerancia Cero sobre una de las materias más apremiantes para la ciudadanía hoy en día, y cuándo podrían verse cambios en esa dirección.

José Antonio Kast se convirtió en el presidente electo luego de superar en el balotaje a Jeannette Jara, la candidata del oficialismo, en comicios que como suele ser en nuestro país resultaron en completa normalidad.

Sobre su triunfo conversó en Tolerancia Cero el vicepresidente del Partido Republicano y exjefe de campaña de Kast, Martín Arrau, abordando las distintas materias que desde este lunes comenzaron a trabajar en sus equipos de cara a la asunción el 11 de marzo de 2026.

Entre los principales temas que coparon la agenda de la campaña está la seguridad y cómo hacer frente al crimen organizado y al narcotráfico, sobre todo frente a tipos de crímenes como el secuestro o el sicariato que no estaban tan presentes en el país.

Consultado sobre cuándo comenzarían a verse los primeros cambios en la materia, Arrau contestó: “rápido se van a ir notando esos cambios”.

“A mí me tocó ser intendente de una región (Ñuble) y me tocó aplicar el uso de la fuerza en ciertas situaciones. Y cuando tú eres decidido en dar apoyo a las fuerzas de orden y seguridad, cuando haces una buena persecución con querellas, efectivamente eso inclina la balanza hacia el orden”, aseguró.

Por otro lado, aunque todavía no ve la luz la ley que regula las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), Arrau destacó que “sigue estando con facultad Ejecutiva”, por lo que desde ahí podrían concretar cambios.

Asímismo, esperan pueda avanzar la ley de infraestructura crítica, buscando los votos que falten en el Congreso.

DESTACAMOS

Servicios Pensión Garantizada Universal (PGU): ¿Cuál es el nuevo grupo que la recibirá en 2026?

LO ÚLTIMO

País Enel afirma que corte de luz en la RM se debió a una falla en la subestación San Cristóbal
Arrau asegura que "rápido se van a ir notando cambios" en seguridad cuando asuma Kast
Arrau sobre la participación de RN y la UDI en el comité político de Kast: "Está dentro del plano de las posibilidades"
Vidal afirma que triunfo de Kast es la mayor derrota de la izquierda desde el 90
Primeros gestos políticos del Presidente electo José Antonio Kast: Viajará a Argentina para reunirse con Milei
Arrau señala que el gabinete de Kast se anunciará antes del 15 de enero: "Queremos anticipar las carteras más esenciales"