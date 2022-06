Un grupo de parlamentarios de Renovación Nacional lanzaron una iniciativa que tiene por nombre Ruta 5, esto para votar por la opción rechazo en el plebiscito de salida. El grupo está compuesto por integrantes que en el plebiscito de entrada, votaron y estuvieron a favor del apruebo. En conversación con CNN Chile, el ex ministro y ex timonel de RN, Mario Desbordes, señaló que “somos personas que apoyamos el proceso constituyente, en el caso mío, firmé el 15 de noviembre con varios más que defendimos la constituyente paritaria, que nos jugamos con la paritaria contra viento y marea, que votamos apruebo además. Nosotros no estamos contra el proceso, no rechazamos el proceso constituyente, no queremos aprobar esta mala propuesta, pero sí queremos una nueva Constitución”.