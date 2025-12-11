Mario Desbordes exige disculpas a Jeannette Jara tras polémica por multa de TAG: “Estamos evaluando acciones legales”

En entrevista con CNN Chile Radio, el jefe comunal dijo que pensaba que la candidata "era distinta (...), pero entre ayer y hoy se me cayó completamente lo que pensaba de ella".

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, emplazó a la candidata presidencial Jeannette Jara a pedir disculpas a propósito de la polémica por la multa que mantenía por circular sin TAG.

Fue en el debate de Anatel donde Jara acusó que desde el municipio de Santiago se estaba difundiendo un comprobante que mostraría que retrasó el pago de la multa hasta este año.

Sin embargo, aseguró que lo hizo en 2020, afirmando que “en la Municipalidad de Santiago hay gente operando para (José Antonio) Kast. Esto viene de ahí y es mentira“.

Autopase, firma a cargo de los pagos, respaldó la versión de la candidata: Confirmaron que pagó en 2020, pero aclararon que los dos documentos eran reales y que el error fue de ellos.

Aunque fui clara en reiteradas ocasiones, algunos insisten en instalar mentiras sobre mí. Les dejo el comprobante del pago del TAG que confirma lo que señalé insistentemente. Basta de fake news. pic.twitter.com/MmLfTJyKHJ — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) December 10, 2025

Desbordes pide disculpas y evalúa acciones legales

Mario Desbordes partió abordando la situación en redes sociales. “Ayer la candidata Jara acusó directamente al municipio de Santiago y a funcionarios municipales de inventar la información que señalaba que mantenía deuda de TAG.”, partió señalando.

“Hoy, la empresa reconoce que ambos certificados eran reales y que se trató de un problema interno. Queda claro que Jara mintió, que creó una fake news para salir del entuerto. Jeannette, no todo vale en política ni en campaña”, agregó.

En conversación con CNN Chile Radio, el jefe comunal cuestionó nuevamente a la candidata y la emplazó a pedir disculpas. “Quedó inmediatamente descartado que este municipio o nuestros funcionarios tengan algo que ver. Por eso espero que se disculpe“.

“Estamos evaluando acciones legales porque nos achacó un delito derechamente, entrega de información falsa, etcétera, y espero que ella se disculpe. (…) Vamos a ver si después de la elección iniciamos acciones legales en contra de ella”, agregó.

Finalmente, el alcalde de Santiago dijo pensar que la candidata del oficialismo y la DC “era distinta, que tenía una actitud distinta, pero entre ayer y hoy la verdad que se me cayó completamente lo que pensaba de ella“.