Mario Desbordes, alcalde de Santiago: “Hay un financiamiento importante detrás de los overoles blancos”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, abordó en Tolerancia Cero de CNN Chile el fenómeno de los “overoles blancos” al interior de los establecimientos emblemáticos. Además, deslizó una crítica a la gestión del exministro de Educación, Nicolás Cataldo.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, profundizó en Tolerancia Cero de CNN Chile sobre la violencia escolar y la situación al interior de los denominados establecimientos emblemáticos.

Desde su perspectiva, planteó que el primer concepto lo aborda como algo “genérico”. Dentro de esa problemática se encuentra la “violencia política”, que está concentrada entre siete y ocho establecimientos, ubicados mayoritariamente en Santiago, Ñuñoa y Providencia.

Respecto a las medidas que se han implementado, destacó la persecución penal y el trabajo coordinado entre el municipio y la Fiscalía Centro Norte. “Hasta ahora hay resultados inéditos”, remarcó, y enfatizó que “existe un financiamiento importante” en la estructura de los denominados “overoles blancos”.

“No tenemos todavía el detalle de si hay un financiamiento más institucional, pero sí hay personas que aportan recursos”, adelantó. Sin embargo, aclaró que no puede entregar mayores detalles porque la investigación se encuentra amparada bajo la Ley de Inteligencia.

“Los resultados nos muestran personas de distintos segmentos socioeconómicos, nos muestran adultos participando en las manifestaciones. Además, hay un continuo entre estos establecimientos y un par de universidades. Aquí hay entrenamiento los fines de semana”, detalló.

Consultado sobre si sintió respaldo por parte de la administración anterior en esta materia, planteó que en ese contexto valoró el apoyo del exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Sin embargo, desde su perspectiva, el exministro de Educación, Nicolás Cataldo, “guardó silencio”.