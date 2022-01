En una nueva edición de Conexión Global Prime, el periodista analizó los asesinatos vividos en el país norteamericano, que han afectado a toda la población, pero en particular al periodismo. "No solo contra los periodistas, contra las mujeres, contra niños, contra inocentes que sin quererlo son arrastrados a esta violenta espiral, que no solo tienen al crimen organizado como protagonista, sino que a la corrupción de autoridades y fuerzas de seguridad", aseguró.