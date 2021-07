La ex candidata a constituyente por el D11, Mariana Aylwin, conversó con CNN Chile sobre la incertidumbre de Unidad Constituyente camino a las elecciones presidenciales. Alejándose del presente de su ex partido, la Democracia Cristiana, destacó la figura del candidato Sebastián Sichel (IND): “lo que él representa son los ideales que la centro izquierda ha abandonado“.

“En las primarias de Chile Vamos, Sebastián Sichel tuvo un espacio que no tuvo en la ex Nueva Mayoría, que se izquierdizó mucho y tiene un planteamiento que ha variado”, señaló.

Con respecto a a situación actual de los partidos de la ex Concertación, Aylwin indicó que, “en definitiva, lo que ha pasado es que el centro se ha desplazado hacia la centro derecha y la centro izquierda prácticamente no existe, o sea, la Democracia Cristiana es un partido hoy más cercano a la izquierda que al centro”.

“Yasna Provoste con el Senador Navarro (PP) y el Senador Latorre (FA), que son de izquierda, han presentado un proyecto de ley para estatizar los fondos de pensiones”, detalló y afirmó que “esa no es la política de centro, porque esta quiere mejorar las pensiones sin estatizarlas, o sea que la gente siga siendo dueña de sus pensiones y que estén mejor administradas”

“También pasa con los indultos a los llamados ‘presos políticos’: aquí hay una política miembro de la DC que está apoyando a quienes cometieron hechos de violencia y que están presos por delitos comunes y no políticos”, señaló Aylwin.

“Creo que eso revela que la DC se ha corrido hacia la izquierda, o sea, que no piensa distinto que lo que piensa el Partido Comunista, el señor Navarro o el señor Latorre”, indicó al respecto.

“Hay dirigentes y militantes de la DC que no han tenido ese giro pero que no tienen ninguna voz (…) el grupo que nos salimos en enero de 2018 trabajamos mucho por que la DC tuviera un equilibrio sin perjuicio de que hubieran diferencias (…) pero éramos descalificados y excluidos”.

“Creo que los militantes de los partidos pesan muy poco, es algo que vi en la campaña de Sichel, porque él trabajó con voluntarios”. “Los militantes hoy son funcionarios, del gobierno, de los parlamentarios o del partido y no hay esa mística, ese deseo de trabajar por un ideal y los partidos están desgastados”.

“Me da lo mismo la lectura que hagan [de mi salida de la DC], yo estoy siendo fiel a mis convicciones: creo en la democracia, la justicia social y la libertad y no me gusta cuando parlamentarios del partido en el cual yo militaba bailaron al son de la canción del Partido Comunista y no fueron capaces de condenar las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela”.

“Me siento tranquila de no estar ahí”, reafirmó Aylwin y finalizó: “el electorado de la DC se fue de ahí, son los dirigentes los que no se han ido”.