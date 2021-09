Todos los fondos de pensiones, especialmente los más conservadores, sufrieron caídas durante el mes de septiembre. Considerando la posibilidad de un cuarto retiro, CNN Chile conversó con María Eugenia Jiménez, directora ejecutiva de Brain Invest, empresa de asesorías previsionales, sobre el escenario económico y recomendaciones en materia de pensiones.

Sobre la caída de los fondos, Jiménez contextualizó que “A y B tienen un porcentaje importante de fondos accionarios tanto de Chile como principalmente del extranjero, en cambio, el C tiene un 60% de renta fija, el D tiene un 80% y el E un 95%”. La renta fija de esos fondos, afirmó, “es mayoritariamente en nuestro mercado en Chile y en distintos tipos de instrumentos“, desde letras hipotecarias hasta pagarés.

En ese sentido, sostuvo, “la rentabilidad en lo que va del año, si uno la mira al 31 de agosto y ve la estadística, veníamos sabiendo que estaba mejorando, pero esta discusión del cuarto retiro, nuevamente, produce alzas de tasas por las expectativas de que va a haber un mayor consumo si es que se paga este 10%”. Sin embargo, afirmó, “el resultado del año completo sigue siendo muy malo para los fondos tipo D y E, principalmente por la valorización de los instrumentos de renta fija nacionales”.

Eso, aseguró, “es producto de los retiros y de las ayudas del Estado, donde mucha gente, además de salir de sus deudas y comprar los bienes esenciales, ha aumentado el consumo, lo que hace que suban las tasas, la inflación y trae varios otros efectos en las economías en general”.

Lee también: Cuarto retiro: Estos son todos los trámites que faltan para que el proyecto pueda convertirse en ley

Tras la subida de la tasa de interés a fines de agosto desde el Banco Central de Chile, con el fin de evitar la acumulación de desequilibrios macroeconómicos y enfrentar la inflación, Jiménez aseguró que en un tiempo más el órgano volverá a aumentar el índice “y lo mismo van a empezar a hacer otros países”. Cuando se sube la tasa de interés, “que es lo que cuesta el dinero de parte de los bancos centrales”, explicó Jiménez, “se refiere a un piso que los bancos pueden cobrar a quienes piden créditos”.

Por esto, advirtió, “la mirada global se está complicando, entonces no es tan fácil decir, como hace algunos meses, que hay que migrar a los fondos más riesgosos”. A título personal, la consultora manifestó que “una persona que está en el fondo D o el E puede estar tranquilo cambiándose al fondo C, porque es uno equilibrado”.

Específicamente en torno al cuarto retiro, señaló que “en la medida que se vaya escuchando que hay mayor probabilidad de aprobación del cuarto retiro, es probable que sigamos viendo ciertas pérdidas o menores valorizaciones de los instrumentos y veamos caer más el fondo E y el D”.

A las personas que están cerca de jubilarse, la directora ejecutiva de Brain Invest recordó que “ellos pueden optar por congelar los fondos, lo que significa que las administradoras deben sacar ese dinero del fondo de pensiones y llevarlo a una cuenta sin valorización”. La tendencia hasta por lo menos un mes más, explicó, “es que es difícil que los fondos y todas las inversiones tengan cierta estabilidad en sus resultados; A alguien que le faltan tres o cuatro meses para jubilar, tendría que estar en un fondo tipo C”.

Lee también: Clínica Las Condes buscará revocar a todo su directorio en su próxima junta de accionistas

Como recomendación a todos quienes hagan un retiro en su cuenta obligatoria, Jiménez sugirió que “reinvierta en APV y si no lo necesita de forma inmediata, la recomendación es que espere más tiempo, porque los fondos están cayendo“.

Finalmente, sobre la poca credibilidad que el sistema de pensiones tienen actualmente, Jiménez manifestó que “aquí el problema y la mayor responsabilidad es de las autoridades, porque no tenían espacio en su interés de normar los parámetros con los que se calculan las pensiones: las expectativas de vida no crecieron el 2004, cuando fue la primera vez que se aumentó el índice; las expectativas de vida aumentan todos los años” y destacó que “la gran responsabilidad de lo poco eficiente que hoy se muestra el sistema tiene que ver con que no se actualizaron los parámetros de expectativa de vida y ajustar las cotizaciones por las cuales todos hemos ahorrados”.