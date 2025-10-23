ME-O en CNN Deportes: Cárcel efectiva por violencia en estadios e impulso del deporte como herramienta de reinserción

El candidato presidencial independiente habló en CNN Deportes sobre su programa en materia deportiva, parte de este especial donde cada candidato entrega los principales lineamientos de lo que haría en materia deportiva si llegara a La Moneda.

Trota, hace pilates, va al gimnasio y practica tenis. ¿Su mejor golpe? “El revés, casi a dos manos”, contesta. Es hincha de Universidad de Chile. De los azules sus ídolos son Valencia, Arancibia, Castec y Hoffens. “Eran empeñosos”, destaca. Entre ganar un partido 5-0 o lograr descontar al último minuto, se queda con la segunda opción: “soy hijo del esfuerzo, de la voluntad”.

Esto es parte del perfil deportivo de Marco Enríquez-Ominami, candidato presidencial independiente, que en conversación con CNN Deportes se refirió a lo que contempla su programa de gobierno en la materia y entregó algunos lineamientos de cómo abordaría las principales complejidades de este.

Deporte como herramienta de reinserción

Si bien aún no tiene un programa de gobierno en materia deportiva como tal, dice que irá siendo presentado por etapas. Y en el trabajo de su programa en la materia ha trabajado precisamente con el exfutbolista Eduardo Arancibia.

Mediante sus medidas busca enfrentar, por un lado, el problema de la malnutrición, tanto infantil como en adultos. “Chile tiene un problema de obesidad. Los adultos más de un 80% tenemos sobrepeso y un 20% de los niños tiene derechamente obesidad. Hay un tema con la educación física, hay que volver a ponerla obligatoria y no optativa”, asegura.

A ello le suma la falta de infraestructura, por lo que apostará por contar con un polideportivo por región. En esa línea, si llega a la presidencia espera triplicar el presupuesto a deporte y emular de alguna manera a los países de la OCDE llegando a 0,5 puntos del PIB para 2030.

“No es solamente ver el deporte como un tema de competencia, de hobby, sino como un tema de salud pública. Tenemos un problema con la obesidad. Junto a México somos de los países de Latinoamérica con mayor obesidad infantil”, añade.

Entre las problemáticas que rodean al deporte nacional, específicamente al fútbol chileno, está la violencia en los estadios. Para ello, ME-O dice que adoptaría un modelo más cercano al holandés o al alemán, con cárcel efectiva para quienes cometan delitos graves en este contexto.

Pero uno de los puntos sobre el que ha marcado diferencia tiene que ver con impulsar el deporte como una forma de ayudar en la reinserción de jóvenes. “La palabra más ausente en el tema punitivo de la delincuencia es la reinserción. Poquito de rehabilitación, un porcentaje enano; mucha de punición, de persecución y poquísima de reinserción”.