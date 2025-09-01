Ossandón afirma que “no existe el piñerismo”: “Se muere y se acabó. ¿Qué pasó después?”

El senador fue enfático en señalar que la capacidad del expresidente era una característica suya, pero que no se logró transformar en un movimiento más allá de su figura.

Este lunes Evelyn Matthei relanzó su campaña presidencial, modificando características de su logotipo y eslogan, en una acción que busca recuperar las preferencias que dominó a inicio de año.

En el acto estuvo marcada la presencia de la familia Piñera-Morel, con la propia Cecilia Morel a su lado y también Magdalena Piñera acompañándola, en un intento por congregar en la abanderada de Chile Vamos también ese ímpetu de lo que fue el liderazgo de Sebastián Piñera en la centroderecha.

Consultado en Tolerancia Cero sobre este apoyo, el senador Manuel José Ossandón afirmó sin matices: “no existe el piñerismo”.

“Cada día admiro más al presidente Piñera. Que una persona, una, con esa capacidad, era capaz de liderar todo un cuento que parecía un tremendo movimiento. Se muere y se acabó. ¿Qué pasó después? ¿Dónde está el piñerismo?”, comentó el presidente del Senado.

A ello agregó que si bien se pensaba que él y el expresidente no se llevaban bien, el senador aseguró que fueron cercanos y que el propio exmandatario valoraba su honestidad.