Continúan las reacciones tras el reportaje de CNN Chile y Chilevisión, que reveló los aportes irregulares que el candidato de Chile Podemos+, Sebastián Sichel, recibió durante su candidatura parlamentaria de 2009, así como también lo recibido por parte del gremio de empresas pesqueras.

En su defensa, el abanderado de la centro derecha aseguró no haber estado enterado de las gestiones que realizó el hoy ex coordinador general de su campaña presidencial, Cristóbal Acevedo, acusando junto a su comando, que se trataría de una “operación política” orquestada -presuntamente- “por la izquierda y la Democracia Cristiana”.

En ese contexto es que el senador de RN, Manuel José Ossandón, conversó con el programa Hoy Es Noticia, para entregar sus impresiones en torno al caso. El parlamentario además se refirió a la tramitación del cuarto retiro de fondos previsionales y la eventual acusación constitucional que podría enfrentar el presidente, Sebastián Piñera.

“Es evidente que aquí hay una operación mucho más grande, que no existió una investigación, que alguien fue a denunciar una carpeta, que alguien entregó una carpeta con todos los datos (….) eso no quita la responsabilidad que tiene uno como candidato de revisar las cosas“, aseguró el oficialista.

Asimismo, Ossandón aseguró que estos hechos representan un “golpe muy duro a la candidatura de Sichel, pero no es mortal”, planteando que con una seguidilla de acusaciones cruzadas, se podría incluso terminar afectando a la candidatura de Yasna Provoste.

“Yo no estoy defendiendo lo indefendible, pero esto pasó cuando la política la financiaban de esa manera y la financiaban con boletas y hubo un acuerdo bastante transversal por ahí, porque se salvaron muchos y reventaron a un par de personas, como Orpis. Los otros, salieron todos libres”, acusó el senador de RN.

En esa línea, el senador Ossandón aseguró que no se sacará fotos de campaña con su candidato presidencial. Sin embargo aclaro, que dicha decisión viene de mucho antes y no responde a las acusaciones de financiamiento irregular, sino que a “yo tenía una estrategia ya hecha sobre la base de mi historia, de mis años de trabajo”.

Alza de la tasa de interés

Respecto al fuerte alza en la tasa de interés que aplicó el Banco Central, el parlamentario descartó que esta medida que busca amortiguar las amenazas de inflación, sea consecuencia de los retiros de fondos de las AFP, asegurando que: “yo estoy dispuesto a aprobar un cuarto retiro, siempre y cuando éste no destruya la economía”.

Acusación al presidente

Ossandón también se refirió a la posible acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, que presentó la oposición en la Cámara Baja y cuya evaluación comenzará pronto en el Congreso, calificándolo como una “tremenda oportunidad para el presidente, para demostrar lo que él dice, que es inocente”.

“Por otro lado, veo la preocupación de que aquí se hace un tremendo show. Le faltó el cotillón nomás para armar un tema por una acusación y esto puede en el fondo, no investigarse como corresponde y transformarse en un tema de persecución política o de descalificación. Pero claramente voy a votar en consciencia, a mí no me va a temblar la mano. Si existieran pruebas de que existe corrupción, por su puesto que yo voy a votar a favor“, sentenció el senador.