Mansuy y conflicto en Medio Oriente: “Trump va a tener que retirarse si quiere neutralizar el alza del precio del petróleo”

El panelista de Tolerancia Cero advirtió sobre la compleja situación internacional tras los bombardeos sobre Irán, señalando que la falta de objetivos claros por parte de Donald Trump ha derivado en un escenario difícil de resolver

Hace más de tres semanas se produjo el bombardeo sobre Irán que tiene a todo el mundo en ascuas y al ministro Quiroz, entre muchas otras personas.

Donald Trump, cuando inició esto, con el apoyo de Israel, no dejó en claro los objetivos que perseguía: un cambio de régimen, neutralizar el poder nuclear iraní, dejar a los iraníes sin posibilidades de atacar ni de defenderse.

Como los objetivos no están claros, Donald Trump hoy día no tiene cómo salir porque la situación se ha enredado por dos motivos muy elementales que además eran previsibles.

Uno, el régimen no ha caído y se mantiene bastante firme, al parecer. Y dos, Irán tiene un poder de bloquear el Estrecho de Ormuz con muy pocos elementos de ataque; simplemente con mantener el riego sobre el estrecho, el estrecho queda bloqueado, por donde pasa un quinto de la producción mundial de petróleo.

¿Qué puede hacer Donald Trump ahora que va a empezar a pagar costos políticos altísimos? Ayer y hoy dijo que estaba en negociaciones con los iraníes; ellos lo negaron, por tanto el precio bajó y volvió a subir.

Donald Trump ahora no tiene mucha salida; va a tener que retirarse si quiere neutralizar el alza del precio del petróleo. Pero esto puede durar mucho porque, como sabemos, el hombre es muy impredecible.