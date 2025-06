Mansuy sobre Matthei ante Kast: “Debe enfrentar una situación incómoda y ser capaz de proponer alternativas”

El panelista de Tolerancia Cero analizó la carrera presidencial y los desafíos que enfrenta la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, ante el crecimiento del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

José Antonio Kast superó ayer en la encuesta Cadem a Evelyn Matthei. Las encuestas son fotos del momento; es probablemente un empate técnico más que una superación, pero ya hay una tendencia clara en la cual el candidato republicano parece haber alcanzado, al menos, a Evelyn Matthei. Esto plantea una serie de preguntas tanto para los dos candidatos de la derecha como para todo el sector.

Primero, para José Antonio Kast, que hasta aquí ha sido un extraordinario retador siempre. Sin embargo, las dos veces que se ha visto en pole position no ha sabido administrar su situación: cuando ganó la primera vuelta y luego fue derrotado por Gabriel Boric, y cuando el mundo republicano ganó con aplastante mayoría las elecciones del segundo proceso constitucional, que tampoco supieron administrar. Por tanto, para Kast el desafío está en administrar una posición que históricamente no le ha sido cómoda, y en poder ofrecer gobernabilidad.

Para Evelyn Matthei, el desafío no es menor. Hasta aquí ha liderado sistemáticamente las encuestas, y ahora debe enfrentar una situación más bien incómoda, donde tiene que ser capaz de dibujar ejes y proponer alternativas a lo que se está discutiendo hasta ahora, para lograr salir de donde está. No le va a resultar fácil hacer eso, porque para lograrlo necesita, al mismo tiempo que se diferencia del mundo republicano, no descuidar a los votantes de derecha.

Y, por último, para todo el sector se presenta el desafío de que las heridas que deje esta lucha —que va a ser terrible, creo yo, en los meses que vienen— no impidan el enorme reto y desafío de la gobernabilidad. Si las heridas son muy profundas, cuesta mucho restañarlas después.